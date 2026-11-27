Plan ve bütçe komisyonunda fon tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2027 yılı bütçeleri üzerine görüşmelere başladı. Toplantıda gündeme gelen fon krizine ilişkin tartışma, komisyon çalışmalarının ana eksenlerinden birine dönüştü ve hem kurum raporları hem de siyasi açıklamalarla değerlendirildi.

Toplantının kapsamı:

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yapılan komisyonda; Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı’nın Sayıştay raporları ele alındı. Bu kurum raporları çerçevesinde fonlara ilişkin soru ve eleştiriler öne çıktı.

Muhalefetin iddiaları ve referanslar:

Komisyonda söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta fon krizine dair somut iddialar ortaya koydu ve sürece ilişkin tarihsel referanslara dikkat çekti. Usta, toplantıda şunları söyledi: '2025 yılının Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyona ilişkin SPK’ya bir yazı yazıyor. Sonra Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025’te ‘Manipülasyon var’ diye bir konuşma yapıyor. Fakat bundan sonra hala bu vurgun artarak devam ediyor. Hem Başsavcılığın yazısı hem de konuyla ilgili bakanın ikazı var. Sizin (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz) 5. Finans Zirvesi’nde 11 Aralık 2025’te özü itibarıyla fonlarla ilgili bir sorun olmadığına ilişkin bir konuşmanız var'

Cevaplar ve savunma:

Cevap hakkı kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iddiaların tekrarlanmasının gerçeği değiştirmeyeceğini vurguladı ve kendi değerlendirmesini 'teknik düzenleme' bağlamında sundu. Yılmaz, 'Gerçek dışı bir şey tekrarlanarak gerçek olmaz. Bahsettiğim şey açık ve net. Yazık. Orada teknik bir düzenleme bağlamında konuşuyorum' ifadelerini kullandı.

Komisyondaki bu yüzleşme, hem Sayıştay raporları üzerinden yürütülen denetim mekanizmalarının hem de siyasi sorumluluğun sınırlarını tartışmaya açtı. İddiaların dayanak gösterdiği tarihler ve kurum yazışmaları vurgulanırken, yetkililerin açıklamaları sürecin hukuki ve teknik yönlerine atıf yaptı.

Gelecek oturumlarda bu konunun hem raporlar ışığında hem de sözlü beyanlara ilişkin olarak daha ayrıntılı soru ve değerlendirmelere konu olması bekleniyor; komisyon çalışmalarının ilerleyen toplantılarında izleme ve denetim mekanizmalarına dair ek tartışmalar gündeme gelebilir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA, CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN 2027 YILI BÜTÇELERİ ÜZERİNDE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI.