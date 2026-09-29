Antalyayı olimpiyat haritasına taşımak: 2036 hedefiyle yola çıkış

ATSO başkan adayı davut çetin olimpiyat vizyonunu açıkladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan adayı Davut Çetin, 18 Ekimde gerçekleştirilecek ATSO seçimleri öncesinde kent için hazırladığı vizyon projelerinin merkezine olimpiyat hedefini koydu. Çetin, 2036 Olimpiyatları sürecinde Antalya’nın İstanbul ile birlikte organizasyonda rol alması gerektiğini vurgulayarak, bu hedefin sadece sportif bir talep değil, kentin uzun vadeli kalkınma stratejisinin parçası olduğunu ifade etti.

strateji ve ortak akıl:

Çetin, Antalya’nın turizm altyapısı, uluslararası ulaşım olanakları, konaklama kapasitesi ve organizasyon tecrübesinin kenti büyük etkinliklere hazırladığını belirtti. Antalya'nın 2014 yılında Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği’nin 53üncü Kongresi’ne ev sahipliği yapması ve EXPO 2016 Antalya deneyimi, ortak hareket edildiğinde uluslararası ölçekli başarıların mümkün olduğunu gösterdi.

ATSO çatısı altında oluşturulacak yapının temelinin paydaş katılımı olacağını söyleyen Çetin, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, spor camiası, turizm sektörü, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının yer alacağı bir ortak yol haritası hazırlamayı hedeflediklerini açıkladı. İlk işimiz olimpiyat komitesi kurmak olacak ifadesiyle bu yapının kuruluşunu önceliklendirdiğini belirtti.

kültür, tanıtım ve semboller:

Çetin, Antalya’nın olimpiyat hikayesine ekleyebileceği kültürel değerleri de öne çıkardı. Çıralıdaki Yanartaşın binlerce yıldır yanan doğal alevlerinin kent için güçlü bir sembol olduğunu belirten Çetin, olimpiyat meşalesinin Antalya rotasından geçirilmesinin uluslararası tanıtıma önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bu yaklaşımın, organizasyonun yalnızca spor değil; ulaşım, kent yatırımları ve marka değeri açısından geniş etkileri olacağını savundu.

2036 olmazsa 2040 hedefi:

Davut Çetin, 2036 sürecinde Antalya’nın organizasyona dahil edilmesi için tüm girişimlerin yapılacağını; eğer bu mümkün olmazsa 2040 Olimpiyatları için Antalya’nın doğrudan adaylık sürecini başlatacaklarını belirtti. Çetin, hedefin hayal değil, sistemli çalışma gerektiren bir kent vizyonu olduğunu vurgulayarak, gerekli altyapı planlaması, kent ortak iradesi ve doğru uluslararası ilişkiler kurulursa Antalya’nın bu hedefi başarabileceğini söyledi.

Seçimler öncesinde açıklanan bu vizyon, Antalya içinde ekonomik, kültürel ve altyapısal tartışmaları yeniden gündeme taşıyacak nitelikte. Çetin’in önerdiği model, kısa vadeli bir etkinlik hedefinden çok kentin uluslararası profilinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir plan olarak sunuluyor. Antalya için olimpiyat hedefinin nasıl bir yol haritasıyla hayata geçirileceği önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla netlik kazanacak.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYI DAVUT ÇETİN