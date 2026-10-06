Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi ritmini sağlamlaştırıyor

idman raporu:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde günü bir antrenmanla tamamladı. Teknik ekip, maç temposuna uygun bir çalışma düzeni kurarak takımın ritmini korumaya odaklandı.

antrenmanın akışı:

Idman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından oyuncular üç gruba ayrılarak 8'e 2 pas çalışması yaptı; bu bölüm takım içi baskı ve hızlı top çıkışlarını hedefledi. Okan Buruk yönetimindeki seans, topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi ve tempo kontrollü biçimde artırıldı.

oyuncu durumları ve bireysel programlar:

Antrenmanda Mario Lemina ve Gunay Güvenç takımla birlikte tamamı çalıştı. Öte yandan Wilfried Singo ve Roland Sallai takımdan ayrı program uyguladı. Victor Osimhen idmanın bir bölümünde takımla yer aldı, antrenmanın kalan kısmında kendisi için hazırlanan bireysel programa devam etti.

Teknik ekip, çalışmaları geniş kadro kontrolünde sürdürürken oyuncuların kondisyon ve pas organizasyonuna özel önem verdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapılacak idmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.