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V.Bank'tan Antalya'da geri dönüş: şampiyonlar kupasında eczacıbaşı'yı 3-2 mağlup ettiler

V.Bank, Antalya'da oynanan 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup ederek kupayı kazandı; maç 135 dakika sürdü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

V.Bank'tan Antalya'da geri dönüş: şampiyonlar kupasında eczacıbaşı'yı 3-2 mağlup ettiler

maç özeti:

2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde V.Bank, Antalya'da karşılaştığı Eczacıbaşı Peron İstanbulu 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma beş sette tamamlandı; V.Bank ilk iki sette üstünlük kurarken, Eczacıbaşı üçüncü ve dördüncü setlerde geri dönüş yaptı. Karşılaşmanın son setinde V.Bank ağırlığını yeniden hissettirdi ve maçı bitirdi.

maç bilgileri:

Salon: Antalya
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı
Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 17-25, 15-10
Süre: 135 dakika (set süreleri: 29, 31, 27, 29, 19 dakika)

kadrolar:

V.Bank: Deniz, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Cazaute, Eylül (L), Jedgic, Naz, Brancuska, Berka

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Ishikawa, Dilay, Yaprak, Rettke, Dudova

Maç boyunca setlerin dalgalı temposu ve takımların mücadeleci oyunu dikkat çekti; V.Bank, kritik anlarda aldığı hücum ve blok kararlarıyla üstünlüğü sağlayıp kupayı kazandı.

2026 KADINLAR AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI&#039;NDA V.BANK, ECZACIBAŞI&#039;NI 3-2 MAĞLUP EDEREK KUPANIN...

2026 KADINLAR AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA V.BANK, ECZACIBAŞI'NI 3-2 MAĞLUP EDEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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