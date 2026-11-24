Antibiyotik direnci büyüyen bir tehdit

Samsun Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Antimikrobiyal Farkındalık Haftası etkinliğinde konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının toplum sağlığı için giderek daha büyük bir sorun haline geldiğini belirtti. Günal, antibiyotiklerin doğru zamanda ve doğru dozda kullanılmasının tedavi başarısı açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Yanlış kullanımın kısa ve uzun vadeli sonuçları:

Prof. Dr. Özgür Günal, antibiyotiklerin özellikle bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olduğunu; ancak viral enfeksiyonlarda, gereksiz kullanım veya eksik doz/süre nedeniyle direnç gelişebileceğini açıkladı. Günal, bu durumun sahadaki karşılığını şu sözlerle özetledi: "Normalde tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığımız varken kullandığımız antibiyotiklerin pek çoğu maalesef tedavide yetersiz kalıyor."

Sonuç olarak, hekimlerin ve hastaların karşılaştığı tablo sık sık daha güçlü, çoğu zaman damardan uygulanan ve hastanede yatış gerektiren antibiyotiklerin kullanımına geçişi getiriyor. Bu sürecin sağlık hizmetleri üzerinde yük oluşturduğunu ve bireylerin iyileşme sürecini uzattığını söyleyen Günal, direnç gelişiminin yalnızca bireysel değil sistemik bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Hekimler, çiftçiler ve toplumun rolü:

Günal, gereksiz antibiyotik reçetelendirmesinin bazen hasta taleplerinden, bazen de hekimlerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirtti. Bu noktada hem sağlık çalışanlarına hem de vatandaşlara büyük görev düştüğünü ifade ederek, ‘‘Gerektiği durumlarda, gerektiği dozda ve gerektiği sürede antibiyotik kullanımı herkes açısından önemli’’ uyarısını yineledi.

Antibiyotik direncinin sadece insan sağlığını ilgilendirmediğini vurgulayan Günal, tarım ve hayvancılıkta kontrolsüz antibiyotik kullanımının gıda yoluyla insanları da etkilediğini aktardı. "Tek sağlık kavramı adı altında antibiyotiklerin gerektiği zaman, gerektiği dozda ve sürelerde kullanılmasına özen gösterip antibiyotik direncinden korunmak hepimiz için önemli bir sorumluluk ve gerekliliktir," diye konuştu.

Etkinlikteki bilgilendirme, antibiyotik kullanımında ölçülü davranmanın hem bireysel tedavi başarısını artırdığı hem de toplum sağlığını koruduğu mesajını yeniden öne çıkardı. Prof. Dr. Özgür Günal’ın çağrısı, gereksiz kullanımın sınırlandırılması, hekim-hasta iletişiminin güçlendirilmesi ve tarımda denetimlerin sıkılaştırılması yönünde ortak bir çaba gerektirdiğini hatırlatıyor.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. ÖZGÜR GÜNAL