Bozdoğan’da ata tohumlarından yetişen fideler ücretsiz dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Bozdoğanlı vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. Dağıtım sırasında vatandaşlar yerli üretime verilen destek nedeniyle memnuniyetlerini ifade etti ve Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

çalışmanın amacı ve kapsamı:

Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde geçmişten bu yana süren proje, Ata tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması hedefine odaklanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda çoğaltılan fideler, kentin farklı ilçelerinde ücretsiz dağıtılarak hem tohumsal çeşitliliğin korunması hem de yerel üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

dağıtım süreci ve yerel tepki:

Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen dağıtımda marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri doğrudan vatandaşlara ulaştı. Uygulamaya ilçe sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi, projenin yerelde karşılık bulduğunu gösterdi; katılımcılar özellikle yerli tohum kullanımına verilen desteğin önemine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

Belediyenin sürdürülen bu çalışması, hem hane bahçelerinde hem de küçük ölçekli üretimde ata tohumlarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Projenin önümüzdeki dönemde de farklı ilçelerde devam etmesi planlanıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN MARUL, LAHANA, KARNABAHAR VE BROKOLİ FİDELERİ BOZDOĞANLI VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILIRKEN, VATANDAŞLAR YERLİ ÜRETİME VERDİĞİ DESTEK DOLAYISIYLA BAŞKAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ.