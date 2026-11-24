CİMER kasımda öğretmenlere yönelik yoğun kutlama ve teşekkür akışı aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Kasım ayında en yoğun başvuruyu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kaydetti. Öğrenciler ve veliler, CİMER üzerinden gönderdikleri mektuplar, fotoğraflar ve duygusal notlarla öğretmenlerine şükranlarını iletti. Kasım ayının ilk günlerinden itibaren on binlerce kutlama ve teşekkür başvurusu yapıldı; bu başvuruların hacmi geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

Verilere göre öğretmenlere yapılan teşekkür başvurularının yaklaşık yarısı, Kasım ayının ilk 23 gününde kaydedildi. Başvuruların yaklaşık yüzde 82’si kadın, yüzde 18’i erkek vatandaşlardan geldi. Başvurular büyükşehirlerden özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya merkezli olsa da, nüfusa oranla en yoğun başvuru yapılan iller Rize, Eskişehir, Kilis, Kayseri ve Çorum olarak öne çıktı.

öğrencilerin duyguları ve örnek mesajlar:

Mesajlarda ortak tema, öğretmenlere duyulan minnet, emek ve rehberlik vurgusu oldu. Birçok öğrenci öğretmenlerini "ikinci aile", "güven veren rehber" ve "geleceğe ışık tutan" kişiler olarak tanımladı. Bazı başvurularda uzun, duygusal mektuplar yer aldı; bunlardan biri Bursa'dan gelen şu ifadeleri içeriyordu:

"Bugün buraya sadece resmi bir makama dilekçe yazmak için değil, kelimelerin bittiği, minnettarlığın gözyaşlarına karıştığı o en saf duyguyu, kalbimin en derin köşesindeki sevgiyi ifade etmek için oturuyorum" diyen öğrenci, "ikinci babam, abim, sığınağım" dediği okul müdürü için şunları yazdı:

"O, odasında sadece resmi evraklarla ilgilenen bir idareci asla değildir; o, bu soğuk koridorları sıcacık bir yuvaya çeviren, benim gözümdeki yaşı, içimdeki saklı fırtınayı sessizce sezen bir şefkat abidesidir. Geleceğe dair en ufak bir umudumun sönmeye yüz tuttuğu anlarda, omzuma dokunan o güven veren eli hiç unutmayacağım. Kendi evladından ayırmadan, bizim için gece gündüz demeden koşturan, bu vatanın evlatları adam olsun diye ömrünü feda eden kocaman yürekli bir insandır o. Ben ondan sadece kuralları değil; mertliği, sevgiyi, insan kalabilmeyi ve en zor zamanlarda bile dik durmayı öğrendim. CİMER gibi resmi bir makamdan yazıyor olsam da, bu mesajın aslında bir teşekkürden çok öte, bir evladın babasına duyduğu ve kelimelere sığdıramadığı kocaman bir ‘İyi ki varsın’ çığlığı olduğunu bilmenizi isterim. İyi ki yollarımız sizinle kesişti, iyi ki bizim elimizden tuttunuz."

Başka örnekler de duygusallığın ve teşekkürün farklı tonlarını yansıttı. Ordu’dan bir öğrenci İngilizce öğretmeni için, "Bazen sınıf olarak sizi yoruyor olabiliriz hatta bazen başınızı ağrıtıyor da olabiliriz ama bizi idare ettiğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz" diye yazdı. Mardin Dargeçit’ten bir öğrenci ise rehberlik öğretmeni için, "Lise hayatım boyunca sadece bilgi veren değil; cesaret edemediğim anlarda elimizden tutan, yol gösteren ve bize rehberlik eden kıymetli öğretmenimin hayatıma dokunduğu ve yolumu aydınlattığı için minnettarım" ifadelerini paylaştı.

Esenyurt’tan bir öğrenci, bazı öğretmenlerin farkında olmadan birçok hayatı değiştirdiğini belirterek, "Bazı öğretmenler vardır belki bilmeden birçok öğrencinin hayatına dokunur, onlara yol gösterir desteğiyle her zaman yanında hissettirir" dedi. Kilis’ten bir öğrenci Felsefe öğretmeni için ise şu satırları kaleme aldı:

"Hocamız, ders kitabının sınırlarına sığmayan, okulda hayata geçirdiği birbirinden değerli projeler ve çalışmalarla bizlere bambaşka ufuklar açan çok özel bir eğitimcidir. Okulumuzda üretkenliği, düşünmeyi ve sorgulamayı teşvik eden her türlü çalışmanın arkasında onun büyük emeği, bitmeyen enerjisi ve vizyonu vardır. Bizlere sadece felsefeyi değil; araştırmayı, fikir üretmeyi, kendimizi ifade etmeyi ve birlikte başarmayı öğretti. Yürüttüğü her projede en az bizim kadar heyecanlanan, gecesini gündüzüne katarak bize rehberlik eden ve her koşulda yanımızda duran sabrı için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize sadece bilgi değil, özgüven ve bakış açısı kazandıran böylesine idealist bir öğretmene sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz."

velilerden duygusal vurgular:

Veliler de çocuklarını emanet ettikleri öğretmenlere yönelik minnet ve takdir duygularını paylaştı. Osmaniye’den bir öğrenci, öğretmen olan annesine yönelik olarak, "Sen öğrencilerine yol gösteren bir öğretmen, bana da hayatı öğreten bir annesin. Emeğin, sabrın ve sevgin için sana minnettarım" dedi. Gaziantep’ten bir öğrenci, öğretmenine hitaben "Bir hayat dokunuşla değişir; o dokunuş sizsiniz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun öğretmenim" sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Kayseri’den bir öğrenci ise zorlu konuları sabırla ve güler yüzle öğrettiği için öğretmenine şükran duyduğunu belirterek, "Kıymetli öğretmenim, zorlu formülleri ve anlaşılması güç konuları bile sabırla ve güler yüzle öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bize kattığınız bilgi ve değerler hayatımızın her alanında bize yol gösterecek" dedi.

Velilerin mesajları, öğretmenlik mesleğinin görünmeyen katkılarını ve uzun vadeli etkisini vurguladı. Elazığ’dan bir veli, öğretmenlerin sabrının ve emeğinin bir gün mutluluk olarak geri döneceğini umduğunu belirterek, "Keşke bütün emekleriniz birer çiçeğe dönüşse, sabrınız gökyüzüne yıldız yıldız yazılsa... İyi ki varsınız öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Genel görüntü, toplumun farklı kesimlerinden gelen başvurularla öğretmenlerin hem mesleki hem de insani yönlerinin takdir edildiğini gösteriyor. CİMER’e gelen bu yoğun mesaj akışı, 24 Kasım’ın toplum nezdinde öğretmenlerin emeklerini hatırlatan önemli bir gündem olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (CİMER) KASIM AYINDA EN YOĞUN BAŞVURUYU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI DOLAYISIYLA ALDI. CİMER'E YAPILAN BAŞVURULARDA ÖĞRENCİLER DE VELİLER DE; EMEK, ÖZVERİ, SABIR, ANLAYIŞ VE REHBERLİĞİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİKLERİ ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ.