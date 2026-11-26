Bayburt Devlet Hastanesi'nde eğitim düzenlendi

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) konferans salonunda, Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bir eğitim gerçekleştirildi. Etkinlikte antibiyotiklerin doğru kullanımı, gereksiz ilaç tüketiminin doğurabileceği sonuçlar ve enfeksiyonlardan korunma yöntemleri ele alındı.

Kullanım kuralları:

Eğitimde, antibiyotiklerin yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda etkili olduğu vurgulandı. Katılımcılara ilaçların doktor önerisi ve reçetesi olmadan kullanılmaması, önceki hastalıklardan arta kalan ilaçların yeniden alınmaması ve başkasına ait reçeteyle ilaç kullanılmaması gerektiği anlatıldı. Ayrıca, antibiyotiklerin hekim tarafından belirlenen doz ve süreye uygun kullanılmasına dikkat çekildi; hasta kendini iyi hissetse bile tedavinin erken sonlandırılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Direnç riski ve korunma:

Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerde ilaçlara karşı direnç gelişimine yol açtığı, bunun da enfeksiyonların tedavisini zorlaştırdığı belirtildi. Eğitimde ayrıca enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeni ve doğru korunma uygulamalarının önemi üzerinde duruldu; sağlık çalışanlarının bu uygulamaları yaygınlaştırmasının hasta güvenliği için kritik olduğu ifade edildi.

BDH’DE BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ