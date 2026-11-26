Çalışmalar yerinde incelendi

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede devam eden yapı çalışmalarını denetlemek üzere saha ziyaretlerinde bulundu. Kozluca Mahallesi Kör Hüseyinler Mezrası'nda başlayan cami inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgi alan Ulutaş, projelerin ilerleyişini ve planlanan kullanıma açılma takvimini değerlendirdi.

cami projesinin durumu:

Köylülerin katkıları ve belediyenin sağladığı destekle sürdürülen cami inşaatının kısa süre içinde tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor. Başkan Ulutaş, çalışmalara katkı sunan vatandaşlara teşekkür ederek, caminin cemaatle buluşmasının önemine vurgu yaptı. Projede yerel dayanışmanın ön plana çıktığını belirten Ulutaş, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

sağlık istasyonu ve araç yıkama alanı:

Ulutaş, beraberinde Akçadağ Cezaevi Müdürü ile birlikte yapımı süren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile cezaevi işletmesi tarafından hayata geçirilecek ve vatandaşların kullanımına açık olacak araç yıkama alanını da inceledi. Belediye olarak bu tür hizmetlerin kazandırılmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Ulutaş, her iki tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Denetimler sırasında ulusal standartlara uygun hizmet sunumunun sağlanması ve projelerin vatandaşlara kısa sürede fayda getirmesi öncelikli hedefler arasında yer aldı. Başkan Ulutaş, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek süreçlerin takipçisi olacaklarını açıkladı.

AKÇADAĞ’DA CAMİ VE SAĞLIK İSTASYONU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR