Eğitim programı

Bayburt'ta düzenlenen 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Aile Hekimliğinde Çocuk Acillerine Yaklaşım' başlıklı eğitimde aile hekimleri, çocuklarda acil müdahale gerektiren durumlarla ilgili güncel yaklaşımlar hakkında bilgilendirildi. Eğitim, çocuk sağlığı alanında pratik bilgi ve beceri aktarımına odaklandı.

Hedeflenen kazanımlar:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baturalp Avcı tarafından verilen oturumlarda, özellikle yabancı cisim kaynaklı hava yolu tıkanıklığına ilişkin tanı kriterleri, belirtiler ve müdahale sıraları anlatıldı. Katılımcılar, tıkanıklığın hangi işaretlerle tanınacağı ve acil durumda nasıl karar verileceği konusunda ayrıntılı bilgilendirildi.

Uygulamalı beceri gösterimi ve önemi:

Eğitimde bebek ve çocuklarda uygulanan sırt vuruşu ve göğüs basısı teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Demonstrasyonlar sayesinde aile hekimleri, olay anında doğru ve zamanında müdahalenin hangi aşamalardan oluştuğunu gözlemleme fırsatı buldu.

Eğitim boyunca, çocuk acillerinde doğru uygulamanın yaşam kurtarıcı etkisi üzerinde duruldu ve aile hekimlerinin bu tür vakalarda izlemesi gereken yaklaşımlar detaylandırıldı. Katılımcılara acil yardım sürecinde dikkat edilmesi gereken öncelikler vurgulandı.

Program, aile hekimlerinin saha koşullarında karşılaşabilecekleri acil senaryolara hazırlıklı olmalarını hedefleyerek pratik odaklı bir yaklaşım sundu. Sunulan bilgiler, birinci basamak sağlık hizmetlerinde müdahale yetkinliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AİLE HEKİMLERİNE ÇOCUKLARDA ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLDİ