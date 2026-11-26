uzman uyarısı:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, kış aylarında çocuklarda sık görülen mide ve bağırsak enfeksiyonlarına dikkat çekti. Gülşan, bu vakaların çoğunlukla viral kökenli olduğunu, özellikle rotavirüs ve norovirüs'ün kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilere yol açabildiğini, enfeksiyonların okul, kreş ve kalabalık ortamlarda daha kolay yayıldığını söyledi.

sıvı kaybı en önemli risk:

Uzm. Dr. Gülşan, çocuklarda ishal ve kusma vakalarında en tehlikeli durumun sıvı ve elektrolit kaybı olduğunu vurguladı. Ağız kuruluğu, gözyaşında azalma, idrar miktarında belirgin düşüş, halsizlik ve uykuya eğilim gibi bulguların sıvı kaybının işareti olabileceğini belirterek, bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

tedavi ve korunma önerileri:

Gülşan, ailelerin kendi başlarına antibiyotik veya ishal kesici ilaç kullanmamaları gerektiğini, çünkü her enfeksiyonun aynı şekilde tedavi edilmediğini anlattı. Tedavinin çocuğun yaşı, genel durumu ve sıvı kaybının derecesine göre planlanmasının önemine dikkat çekti ve tedavinin temelinin sıvı-elektrolit dengesinin korunması olduğunu ifade etti.

Koruyucu önlemler arasında el hijyeninin ön plana çıktığını belirten Gülşan, çocuklara yemeklerden önce ve tuvalet sonrasında ellerini doğru şekilde yıkama alışkanlığı kazandırmanın, tüketilen gıdaların ve içme suyunun temizliğine dikkat etmenin ve ortak kullanılan eşyaların hijyeninin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca hasta çocukların enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla iyileşene kadar toplu ortamlardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, son olarak tekrarlayan kusma, şiddetli karın ağrısı, kanlı dışkılama, yüksek ateş, belirgin halsizlik veya sıvı kaybı belirtileri görüldüğünde ailelerin vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesine başvurması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

UZM. DR. GÜLŞAN: "KIŞ AYLARINDA ÇOCUKLARDA ARTAN İSHAL VE KUSMA VAKALARINA DİKKAT"