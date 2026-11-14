Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

Bilecik Belediyesi ara tatilde 4 yaş ve üzeri çocuklara ücretsiz tiyatro hediyesi sunuyor; Rüyalar Sandığı ve Patlamaya Hazır Zaman Bükücü sahnede.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar ara tatilde tiyatro oyunlarıyla buluşacak. Etkinlik, çocuklara yönelik kültürel bir ara tatil hediyesi olarak düzenleniyor ve ailelere ücretsiz seçenek sunuyor.

Oyun programı:

Etkinlik kapsamında sahnelenen eserler arasında fantastik bir çocuk oyunu olan Rüyalar Sandığı ile Patlamaya Hazır Zaman Bükücü adlı yapım bulunuyor. Oyunlar Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde izleyiciyle buluşacak; bugün sahnelenecek oyunun birinci seansı 13:00, ikinci seansı ise 15:00 olarak planlandı. 14 Kasım Pazar günü ise Patlamaya Hazır Zaman Bükücü aynı saatlerde iki seans halinde gösterilecek.

Katılım ve beklenti:

Etkinliğe 4 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecek ve gösterimler ücretsiz olacak. Bilecik Belediyesi, ara tatilde çocukların sanata erişimini artırmayı hedefliyor; yetkililer, çocukların etkinliğe olan ilgisinin büyük olmasının beklendiğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR ARA TATİLDE TİYATRO OYUNLARIYLA BULUŞACAKLAR

ÇOCUKLAR ARA TATİLDE TİYATRO OYUNLARIYLA BULUŞACAKLAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi
images

Amasya merkezli operasyonda binlerce sentetik hap ve bonzai ele geçirildi, 12 tu...
images

Palu’da narkotik ve narvas uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı
images

Mudanya'da dar sokak problemi: lodosla kopan çatı parçaları halatla indirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi

Kurslardan atölyeye: Akdenizli kadınlar kendi işlerini kurdu

Diyabetin sessiz tahribatı: damarlar, kalp, böbrekler ve sinirler risk altında

Ulus’ta dayanışma günü: 7 saatte 70 ünite kan bağışı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem