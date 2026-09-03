MTSO’dan başarıya plaketi: LGS'de tam puan ve YKS'de ilk 100'e girenlere ödül

MTSO ile İl Milli Eğitim iş birliğiyle düzenlenen başarı töreni

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni, dereceye giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerini bir araya getirdi. Törende LGS'de 500 puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenci plaketlerle onurlandırıldı.

Törenin katılımcıları ve vurgulanan mesajlar:

Törene MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, 28 No’lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yavuz Özgüven ile Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş katıldı.

Gökbulut, öğrencilerin başarılarını salt bir sınav sonucu olarak görmemenin önemine dikkat çekti ve bu başarıların emek, disiplin, azim ve kararlılığın ürünü olduğunu söyledi. Teknoloji, yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün meslekleri yeniden şekillendirdiğine değinen Gökbulut, gençlerin öğrenmeye devam eden, sorgulayan ve değişime uyum sağlayan bireyler olmalarının önemini vurguladı. Ayrıca Mersin iş dünyasının gençlerin her aşamasında yanlarında olduğunu belirterek, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Komite ve milli eğitim bakış açıları:

28 No’lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanvekili Tamer Güner, törenin öğrencilerce MTSO ve Eğitim Komitesi'nin hatırlanması açısından değerli olduğunu belirtti. Güner, organizasyonun yaklaşık 6 yıldır düzenlendiğini hatırlatarak, ilerleyen yıllarda bugünkü ödül sahiplerinin de törene konuşmacı olarak katılmasını arzuladıklarını söyledi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş ise MTSO ile yürütülen iş birliklerinin eğitim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Ulaş, dereceye giren öğrencilerin arkasında ailelerin, öğretmenlerin ve eğitim camiasının büyük fedakârlıklarının bulunduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin başarılarını görünür kılmada etkili olduğunu vurguladı.

Plaket takdimi ve katılımcılar:

Program, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı. Ödül töreninde dereceye giren öğrenciler ve mezuniyet/okul bilgileri şu şekilde açıklandı:

LGS'de 500 puan alan öğrenciler:

Gülce Günay - Şehit Osman Köse Ortaokulu

Buğlem Kurtoğlu - Şehit Osman Köse Ortaokulu

Osman Güder - Özel Ekol Ortaokulu

Çağan Çelik - Özel Bahçeşehir Koleji

YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrenciler:

Celal Arda Kesen - Lisan Fen Kuzey Fen Lisesi mezunu

Ecrin Bozdoğan - Yahya Akel Fen Lisesi mezunu

Emre Tambağ - Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi mezunu

Defne Dağlar - Yahya Akel Fen Lisesi mezunu

Ekin Su Başarı - Eyüp Aygar Fen Lisesi mezunu

Tören, MTSO ile İl Milli Eğitim arasındaki iş birliğinin devam edeceğine ve benzer organizasyonların gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesine ilişkin beklenti ve temennilerle sona erdi.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) İLE MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 2026 LGS VE YKS BAŞARI ÖDÜL TÖRENİNDE, LGS’DE 500 TAM PUAN ALAN 4 ÖĞRENCİ İLE YKS’DE TÜRKİYE GENELİNDE İLK 100’E GİREN 5 ÖĞRENCİ ÖDÜLLENDİRİLDİ.