Üniversitelerle güç birliği: eğitim yapıları için afet dayanıklılığı hedefleniyor

meb ile omü arasındaki protokol

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), eğitim binalarının yapısal afet risklerini azaltma amacıyla yürütülen iş birliği protokolüne dahil oldu. Protokol, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile toplam 15 üniversite arasında imzalandı.

imza töreni ve temsilciler:

İmza töreni Millî Eğitim Bakanlığında gerçekleştirildi. OMÜ'yü törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz temsil etti.

araştırma, değerlendirme ve hedefler:

Protokol kapsamında eğitim binalarının yapısal afet risklerinin azaltılmasına yönelik bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar kapsamında mevcut yapıların afetlere karşı dayanıklılığı değerlendirilecek ve eğitim yapılarının güvenliğinin artırılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri geliştirilecek.

İş birliğiyle üniversitelerin akademik bilgi birikimi, uzmanlığı ve bilimsel araştırma kapasitesi sürece dâhil edilecek; amaç, eğitim binalarının başta deprem olmak üzere çeşitli afetlere karşı daha dirençli ve güvenli hâle getirilmesine katkı sağlamak.

OMÜ, sahip olduğu akademik ve teknik birikim doğrultusunda protokol kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel ve teknik çalışmalara katkı sunacak ve yürütülecek AR-GE faaliyetlerinde aktif rol alacak.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN 15 ÜNİVERSİTE İLE “EĞİTİM BİNALARININ YAPISAL AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI VE AR-GE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ” KAPSAMINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNDE YER ALDI.