Araban'da okulların güvenliği için kurumlar arası seferberlik

Araban İlçe Kaymakamlığı çatısı altında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması ve uygulamaya yönelik iş birliği ele alındı. Toplantıya İlçe Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan başkanlık etti.

toplantının gündemi:

Araban İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği, olası risklerin tespiti ve bu risklerin önlenmesine dönük tedbirlerin uygulanması konuşuldu. Toplum temelli ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi çalışmanın ana hedefi olarak belirlendi.

katılımcılar ve değerlendirmeler:

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vekili Şemsettin İnce, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Kezban Tuncay, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ramazan Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Özlü katıldı. Katılımcılar, uygulanacak tedbirler, sorumluluk paylaşımı ve ortak iletişim kanallarının belirlenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantıda ayrıca rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulanarak ortak çalışma ruhunu yansıtan "Eğitim için el ele, hep birlikte zirveye" ifadesine yer verildi.

ARABAN’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ