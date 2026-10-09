Dolar 49,3376 +0,11%
Euro 55,3780 +0,20%
Bist 12.289,16 +0,62%
Altın Gram 6.692,98 +1,50%
EUR/USD 1,1227 +0,10%
Brent Petrol 103,09 -1,14%
--°

Araban'da okulların güvenliği için kurumlar arası seferberlik

Araban'da kaymakam Ferhat Salih Ceylan başkanlığında toplantıda, öğrencilerin güvenliği için koruyucu ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ele alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Araban'da okulların güvenliği için kurumlar arası seferberlik

Araban'da okulların güvenliği için kurumlar arası seferberlik

Araban İlçe Kaymakamlığı çatısı altında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması ve uygulamaya yönelik iş birliği ele alındı. Toplantıya İlçe Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan başkanlık etti.

toplantının gündemi:

Araban İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği, olası risklerin tespiti ve bu risklerin önlenmesine dönük tedbirlerin uygulanması konuşuldu. Toplum temelli ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi çalışmanın ana hedefi olarak belirlendi.

katılımcılar ve değerlendirmeler:

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vekili Şemsettin İnce, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Kezban Tuncay, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ramazan Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Özlü katıldı. Katılımcılar, uygulanacak tedbirler, sorumluluk paylaşımı ve ortak iletişim kanallarının belirlenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantıda ayrıca rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulanarak ortak çalışma ruhunu yansıtan "Eğitim için el ele, hep birlikte zirveye" ifadesine yer verildi.

ARABAN’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI...

ARABAN’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Biruni'nin 10 araştırmacısı Stanford-Elsevier 2026 listesinde dünyanın en etkili...
images

Eğitimde yapay zekâ yardımcı olmalı, düşünme sürecinin yerine geçmemeli
images

Eğitimde hedefleri ve projeleri değerlendirdiler: Sinan Aydın Cemal Mümtaz Sosya...
images

Menteşe'de eğitim yöneticilerine başarı belgeleri takdim edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kale'nin eski kaymakamı İhsan Ayrancı'nın vefatı bölgeyi yasa boğdu

antalyadaki kıyı arazisi üniversiteye devredilecek, otel yapılmayacak

Bahçelievler'de kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

Sincan pazarlarında halkın ve esnafın sesi: Murat Ercan sahada

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor