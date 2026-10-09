Sonbaharda İrem Bağları Iğdır’da renk şöleni

İrem Bağları'nda sonbahar renkleri:

Iğdır’ın Melekli beldesinde, İrem Bağları sonbaharın gelişini doğanın tüm paletiyle karşılıyor. Bölgedeki ağaçların yaprakları sarı, kızıl, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek geniş bir renk yelpazesi oluşturuyor. Bu değişim, özellikle gün ışığının yumuşadığı sabah ve akşam saatlerinde manzaraya ayrı bir derinlik kazandırıyor.

Fotoğrafçılar ve doğaseverlerin tercihi:

Doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenler ile hafta sonu kaçamakları arayan ziyaretçiler, bölgenin sakin atmosferi ve geniş panoramik görünümleri nedeniyle İrem Bağlarını tercih ediyor. Ağaç sıraları, patikalar ve açık alanlar fotoğraf için farklı kompozisyonlar sunuyor; ziyaretçiler mevsimin sunduğu ayrıntıları yakalamak için bölgeye akın ediyor.

Havadan görüntülerle ortaya çıkan detaylar:

İrem Bağları, Ağrı Dağının kuzey eteklerinde yer alıyor ve dron ile kaydedilen görüntüler bölgenin sonbaharda kazandığı görsel zenginliği net biçimde ortaya koyuyor. Havadan bakıldığında renklerin dokusu, ağaçların dağılımı ve çevreyle kurulan kontrast daha belirgin oluyor; bu görüntüler doğaseverlere farklı bir perspektif sunuyor.

Genel olarak İrem Bağları, sakin yapısı ve doğal renk cümbüşüyle Iğdır’ın öne çıkan doğal alanlarından biri olmaya devam ediyor. Mevsimin geçişini izlemek ve fotoğraf arşivine yeni kareler eklemek isteyenler için bölge ideal bir seçenek oluşturuyor.

IĞDIR’IN MELEKLİ BELDESİNDE, AĞRI DAĞI’NIN KUZEY ETEKLERİNDE BULUNAN İREM BAĞLARI, SONBAHARIN SARI, KIZIL, KAHVERENGİ VE YEŞİL TONLARIYLA DOĞASEVERLERE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.