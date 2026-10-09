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Menteşe'de eğitim yöneticilerine başarı belgeleri takdim edildi

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 öğretim yılında başarı gösteren okul müdürleri, idareciler ve personele başarı belgesi verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Menteşe'de eğitim yöneticilerine başarı belgeleri takdim edildi

Menteşe'de eğitimde takdir ve teşvik

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürüttükleri başarılı çalışmalar nedeniyle okul müdürleri, idareciler ve personellere başarı belgesi takdim edildi. Tören, eğitim camiasında gösterilen çaba ve katkıların görünür kılınması amacıyla düzenlendi.

Belge almaya hak kazananlar; yöneticilik, idari görevler ve eğitim hizmetlerine verdikleri özverili katkılar nedeniyle onurlandırıldı. Katılımcılar, ilçedeki eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

takdim töreni ve yetkili konuşması:

Programa ev sahipliği yapan Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına belgeler, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş tarafından verildi. Keleş, törende eğitimin sürekliliği ve niteliğinin artırılmasına vurgu yaptı ve başarı gösteren personele teşekkür etti.

gelecek hedefleri ve veda:

Tören, belge alan okul müdürleri, idareciler ve personellere yönelik tebriklerin iletilmesiyle sona erdi. Yetkililer, aynı kararlılıkla yürütülecek çalışmaların devam etmesini temenni etti ve başarıların teşvik edilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

MUĞLA’DA OKUL YÖNETİCİLERİNE BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

MUĞLA’DA OKUL YÖNETİCİLERİNE BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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