Aynı çatı, erken fark: aile gözlemi yaşlılarda tanıyı öne çekiyor

aile içi takip hayat kurtarıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 65 ve üzeri yaştaki bireylerin yüzde 37.9u çocuklarıyla aynı evde yaşıyor. Bu birlikte yaşam pratiği, nörolojik hastalıkların erken tanısında önemli bir avantaj sağlıyor. Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, aynı çatı altındaki yakınların günlük değişimleri ilk fark eden ve hekime somut bilgi aktarabilen kişiler olduğunu vurguluyor.

gözlemde öncelikli işaretler:

Herkesin ara sıra unutkanlık yaşaması normal kabul edilebilir; ayırıcı olan nokta unutmanın kişinin bağımsız yaşamını ne ölçüde etkilediğidir. Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, uyarılması gereken bulgular arasında yakın zamanda konuşulanları unutma, aynı soruyu tekrar sorma, randevu ve ilaç yönetiminde başarısızlık, para işlemlerinde karışıklık ve günlük yaşam aktivitelerinde (yemek hazırlama, alışveriş, telefon kullanımı) belirgin aksama olduğunu söylüyor.

Hafıza dışındaki değişimler de kritik önem taşıyor. Kişilikte belirgin içe çekilme, aşırı kuşkuculuk veya dürtüsellik, uyku düzeninde bozulma ve hareketlerde yavaşlama; el yazısında küçülme, kol sallanmasının azalması ya da sık düşmeler gibi bulgular nörodejeneratif süreçleri işaret edebilir. Bazı durumlarda demans, ilk olarak unutkanlık yerine davranışsal değişikliklerle kendini gösterebilir.

hekim ziyaretinde ailelerin yapması gerekenler:

Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, muayeneye gelirken belirtilerin başlangıç zamanı, seyri ve hangi işlevlerin etkilendiğine dair somut örneklerin not edilmesini öneriyor. "Bireyi birkaç yıl önceki haliyle karşılaştırmak en doğru bilgiyi verir" uyarısı, tanı sürecinin temelini oluşturuyor.

Günlük hayatta güvenlik riski oluşturan tablolar —ilaçların yanlış kullanımı, ocağın açık unutulması, iyi bilinen yollarda kaybolma— acil değerlendirme gerektiren işaretlerdir. Yakınların tartışma yerine sakin bir yaklaşımla, örneğin "genel kontrol" bahanesiyle sağlık kuruluşuna başvurmasının daha yapıcı olduğu belirtiliyor.

Erken tanı yalnızca hastalığa isim koymak anlamına gelmiyor; tedavi edilebilir nedenlerin saptanması, uygun egzersiz, sosyal destek ve planlama sayesinde bireyin bağımsız yaşam süresi uzatılabiliyor. Bu yüzden aile gözlemleri, tanı ve müdahale zamanını öne çekerek gerçek anlamda hayat kurtarıcı olabiliyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU NÖROLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN DOÇ. DR. HASAN ARMAĞAN UYSAL