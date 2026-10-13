Araban'ın dağlarından sofralara: keçi peynirine talep artıyor

Araban keçi peyniri bölge gastronomisinin öne çıkan ürünü haline geldi

Gaziantep’in Araban ilçesinde kırsal mahallelerde doğal bitki örtüsüyle beslenen keçilerin sütünden üretilen Araban keçi peyniri, kendine özgü aroma ve dayanıklılığı sayesinde hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Bölge üreticileri, geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu peynirin hem sofralık tüketimde hem de yöresel ürün talebinde öne çıktığını belirtiyor.

Geleneksel üretim ve peynirin özellikleri:

Araban keçi peynirinin ayırt edici özelliği, üretimde kullanılan doğal mayanın ve hayvanların doğal otlarla beslenmesinin ürüne yansıyan aromasıdır. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, peynirin kar beyazı renginin ve özgün lezzetinin, üretimde hala geleneksel usullerin kullanılmasından kaynaklandığını söylüyor. Üretimde süt, maya ve tuzun temel bileşenler olduğunu belirten Altun, bir kilogram peynir elde etmek için ortalama 7-8 kilogram süt gerektiğini aktarıyor.

Üretimde ayrıca henüz ot yememiş oğlakların şirdeninden elde edilen doğal mayanın kullanılması ve peynirin uzun süre saklanabilmesi için kaya tuzu ile salamura edilmesi gibi geleneksel uygulamalar öne çıkıyor. Bu yöntemler hem peynirin lezzet profilini koruyor hem de raf ömrünü uzatıyor.

Pazar talebi ve festival görünürlüğü:

Araban keçi peyniri Gaziantep’te toptan Antep peyniri satan komisyoncular tarafından tadı ve aroması nedeniyle daha yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Ürün, özellikle kahvaltı sofralarında sıcak tırnaklı pide, domates, biber ve taze nane ile birlikte ya da kavun ve karpuzla tüketiliyor; börek yapımında da tercih ediliyor.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde bu yıl tema ürünü olarak öne çıkan Antep peyniri bağlamında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de keçi sütünden yapılan peynire dikkat çekti. Şahin, "İtalya’ya gittim. Kendi peynirlerine güveniyorlar. Ben, keçi sütünden yaptığım peynirin pazarlamasını daha istediğim noktaya getiremedim. Peynirim mozzarelladan vallahi daha kaliteli. Duygusal da yaklaşmıyorum" ifadelerini kullandı.

Altun, Araban keçi peynirinin özellikle yurt içinden ve yurt dışından, ayrıca gurbetçi ailelerden gelen talebin arttığını belirtirken, bölge üreticileri de üretim ile pazarlama arasındaki boşluğun kapatılması için daha fazla destek ve tanıtım gerektiğini vurguluyor.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNİN KIRSAL MAHALLELERİNDE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜYLE BESLENEN KEÇİLERİN SÜTÜNDEN GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN ARABAN KEÇİ PEYNİRİ, KENDİNE ÖZGÜ AROMASI VE LEZZETİYLE YOĞUN TALEP GÖRÜYOR.