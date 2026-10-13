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Okurlar fuara çağrılıyor: 3. Aydın kitap fuarı 30 Ekim'de açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 30 Ekim-8 Kasım arasında Fuar Aydın'da düzenlenecek 3. Aydın Kitap Fuarı, yazarlar ve yayınevleri okuyucularla buluşacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Okurlar fuara çağrılıyor: 3. Aydın kitap fuarı 30 Ekim'de açılıyor

Okurlar fuara çağrılıyor: 3. Aydın kitap fuarı 30 Ekim'de açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Aydın Kitap Fuarı, 30 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Fuar Aydın alanında kitapseverleri ağırlayacak. Etkinlikte ünlü yazarlar ve yayınevleri katılımıyla söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek.

Program ve ziyaret saatleri:

Fuar, ziyaretçilere her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. Katılımcılar söyleşilere ve imza günlerine katılma fırsatı bulacak.

Açılış ve ev sahibi çağrısı:

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Parkı içinde açılışı gerçekleştirilen Fuar Aydın’da düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: Aydınımıza kazandırdığımız Fuar Aydın’da bir kez daha Aydın Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacağız. 3’üncüsü düzenlenecek olan Aydın Kitap Fuarı’na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN EV SAHİPLİĞİNDE 30 EKİM-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FUAR AYDIN’DA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE 30 EKİM-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FUAR AYDIN’DA DÜZENLENECEK 3. AYDIN KİTAP FUARI, ÜNLÜ YAZARLARI VE YAYINEVLERİNİ KİTAPSEVERLERLE BULUŞTURACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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