Okurlar fuara çağrılıyor: 3. Aydın kitap fuarı 30 Ekim'de açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Aydın Kitap Fuarı, 30 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Fuar Aydın alanında kitapseverleri ağırlayacak. Etkinlikte ünlü yazarlar ve yayınevleri katılımıyla söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek.

Program ve ziyaret saatleri:

Fuar, ziyaretçilere her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. Katılımcılar söyleşilere ve imza günlerine katılma fırsatı bulacak.

Açılış ve ev sahibi çağrısı:

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Parkı içinde açılışı gerçekleştirilen Fuar Aydın’da düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: Aydınımıza kazandırdığımız Fuar Aydın’da bir kez daha Aydın Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacağız. 3’üncüsü düzenlenecek olan Aydın Kitap Fuarı’na tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE 30 EKİM-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FUAR AYDIN’DA DÜZENLENECEK 3. AYDIN KİTAP FUARI, ÜNLÜ YAZARLARI VE YAYINEVLERİNİ KİTAPSEVERLERLE BULUŞTURACAK.