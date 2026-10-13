Kahvehanelerde süt keyfi sonbaharın vazgeçilmezi oldu

Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisi başladı

Burhaniye ilçesinde bazı kahvehaneler, sonbaharın gelmesiyle birlikte çay yerine süt servisine başladı. İlçe sakinleri ve işletmeciler bu değişimi memnuniyetle karşıladı; özellikle soğuyan havanın etkisiyle süt tüketimi hız kazandı.

Müşteri talebi ve işletmeci açıklamaları:

Hanay Cami önünde eşi Sinan Ayşavkı ile birlikte kahvehane işleten 2 çocuk annesi Yasemin Ayşavkı, yaklaşık iki yıldır işletmecilik yaptıklarını ve müşterilerin isteği üzerine süt servisine başladıklarını söyledi. Ayşavkı, yaz aylarında limonata sunduklarını, sonbaharda ise talebin süt yönünde arttığını belirtti. Kahvehanede çay ve sütün her ikisini de 15 liraden verdiklerini ve günlük süt tüketiminin 15 litreyi bulduğunu aktardı.

Müşteri görüşleri ve yerel etkiler:

Müşterilerden Hamdi Mengi, süt servisi yapılan kahvehanelerde çayı bırakıp sütü tercih ettiğini, bu uygulamanın hayvancılık açısından da olumlu olacağını söyledi. Namık Kemal Gedikoğlu de kahvehanelerde süt sunulmasının yerinde olduğunu ve kendilerinin de çay yerine sütü tercih ettiklerini ifade etti. İşletmeciler, artan taleple birlikte günlük satışların düzenli hale geldiğini ve mevsimsel tüketim değişikliklerine göre menülerini çeşitlendirdiklerini belirtiyor.

KAHVEDE SÜT SERVİSİ