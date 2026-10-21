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Araç mı veri merkezi mi: elektrikli otomobillerin görünmeyen güvenlik riski

Elektrikli araçlar kamera, mikrofon ve sensörlerle veri topluyor; Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, yabancı menşeli araçlarda güvenlik kaygılarına işaret etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:23

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Araç mı veri merkezi mi: elektrikli otomobillerin görünmeyen güvenlik riski

Araç mı veri merkezi mi: elektrikli otomobillerin görünmeyen güvenlik riski

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit’in yabancı elektrikli araçların savunma sanayii kampüslerine alınmadığını açıklamasıyla hareketlenen tartışma, elektrikli araçların teknoloji altyapısının yarattığı veri risklerini yeniden gündeme taşıdı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği üyesi Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, elektrikli araçların artık yalnızca ulaşım aracı olmaktan çıkıp geniş veri toplayan akıllı sistemlere dönüştüğünü vurguluyor.

Hangi veriler toplanıyor ve neden önemli:

Aydın’a göre modern elektrikli araçlar, elektrik altyapısının yanı sıra çok sayıda sensör, kamera, mikrofon, güçlü işlemciler ve sürekli internet bağlantısı barındırıyor. Bu donanım sayesinde araçlar sadece yol bilgilerinden değil; araç içi görüntü, ses kayıtları, sürüş alışkanlıkları ve çevresel sensör verileri gibi kapsamlı bilgi setleri üretebiliyor. Aydın, bu durumu "yürüyen bir bilgisayar" benzetmesiyle özetliyor: araçlar, bir bilgisayarın yaptığı pek çok işlemi sahada gerçekleştiriyor ve veriyi hem depolayabiliyor hem de iletebiliyor.

Veri akışı ve geliştirici erişimi:

Uzman, kullanıcıların araç içi verilerinin hangi amaçla işlendiği ve kiminle paylaşıldığı konusunda bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle yabancı menşeli araçlarda, kullanıcı farkında olmadan toplanan verilerin doğrudan geliştirici veya uzak sunuculara aktarılabileceği uyarısı yapılıyor. Aydın, bu durumun geliştiriciler için ciddi bir veri kaynağı oluşturabileceğini söylüyor ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şeffaflık eksikliğinin riskler doğurduğunu belirtiyor.

Bu bağlamda, görüntü ve ses kayıtlarının yanı sıra sensörlerden gelen konum, hız ve araç kullanımıyla ilgili telemetri verilerinin de üçüncü taraflarla paylaşılabileceği vurgulanıyor. Veri yollarının ve erişim izinlerinin nasıl yapılandırıldığı, hangi verinin yurt dışına çıkabildiği gibi konular kritik öneme sahip hale geliyor.

Kritik tesisler ve ulusal güvenlik boyutu:

Aydın, risklerin yalnızca kişisel gizlilikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kritik tesislerin güvenliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Savunma sanayii fabrikaları ve stratejik öneme sahip tesislere yabancı menşeli ve sürekli veri akışı yapan araçların erişiminin potansiyel riskler doğurabileceği belirtiliyor. Bu nedenle bazı kritik bölgelerde erişim sınırlamalarının uygulanmasının makul bir tedbir olduğu görüşü öne çıkıyor.

Uzman, özellikle elektrikli ve otonom araçların birbirleriyle etkileşime girdiği sistemlerde zaafiyetlerin zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür etkileşimli mimarilerde bir bileşenin ele geçirilmesinin daha geniş alanlarda güvenlik açıklarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Ne yapılmalı: farkındalık ve önlemler:

Doç. Dr. Aydın’ın değerlendirmesi, kullanıcıların ve kurumların elektrikli araçların veri işleme kapasitelerine ilişkin daha bilinçli olmaları gerektiğini gösteriyor. Üreticilerden şeffaflık talep edilmesi, hangi verinin toplandığı, ne amaçla kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı konusunda bilgi alınması önem taşıyor. Kurumsal ve kritik alanlarda araç erişim politikalarının gözden geçirilmesi, gerekli durumlarda erişim kısıtlarının uygulanması tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak, elektrikli araç teknolojisi ulaşımı dönüştürürken beraberinde yeni veri güvenliği sorularını da getiriyor. Bu soruların hem bireysel gizlilik hem de ulusal güvenlik açısından değerlendirilerek, net protokoller ve şeffaf uygulamalarla yanıtlanması gerekiyor.

OMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. METİN MUTLU AYDIN

OMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. METİN MUTLU AYDIN

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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