Fergani'nin yerlileştirme hamlesi: altıncı deneme uydusu FRG-100D4 yörüngede

FRG-100D4 uzaya fırlatıldı

Fergani Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen altıncı deneme uydusu FRG-100D4, 20 Ekim günü Türkiye saatiyle (TSİ) 14.04'te ABD'nin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'in Bandwagon-5 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra, TSİ 15.07 itibarıyla fırlatma aracından başarıyla ayrılan uydu 590 km irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti ve göreve başladı.

yeni milli donanımlar:

160 kilogram kütleye sahip FRG-100D4, Fergani bünyesinde tamamen milli olarak geliştirilen kritik aviyonik ve faydalı yüklerle donatıldı. Uydu üzerinde tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU, GNSS alıcısı, yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi, rejeneratif modem ve faz dizili anten gibi bileşenler bulunuyor. Ayrıca ileri görevler için tasarlanmış yapay zekâ destekli bir bilgisayar da uyduya entegre edildi. Fergani mühendisleri, bu milli ekipmanların uzayda doğrulanmasının Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefine katkı sağlayacağını vurguluyor.

uluğ bey takım uydu projesinde yeni aşama:

FRG-100D4, Uluğ Bey Takım Uydu sisteminin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak gösteriliyor. Daha yüksek yerlilik oranına sahip ekipmanları ve geliştirilmiş navigasyon ile genişbant haberleşme faydalı yükleri sayesinde bu araç, takım uydu mimarisinin çekirdeğini oluşturmaya aday. Fergani Uzay, önümüzdeki 5 yıl içinde 200'den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi'ni öz kaynaklarla tamamlamayı hedefliyor; tamamlandığında ülkenin bağımsız navigasyon ve haberleşme yetkinlikleri dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşılabilecek.

Şirketin uzaydaki rolü son iki yılda atılan adımlarla pekişti. Serinin ilk uydusu FGN-100-D1 Ocak 2025'te, FGN-100-D2 2 Kasım 2025'te, hibrit itki sistemli FGN-TUG-S01 28 Kasım 2025'te ve FGN-100-D3 29 Mart 2026'da fırlatılmıştı. FGN-TUG-S01, taşıdığı FRG-10D1 küp uydusunu başarıyla ayırarak uzayda ilk yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştirdi ve Türkiye'nin uzay içi lojistik kabiliyetine katkı sağladı.

Sosyal medya paylaşımlarında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Uzay çalışmalarımızdaki 6. uydumuz, FRG-100D4 TR Fergani’nin geliştirdiği, haberleşme ve navigasyon faydalı yüklerini bünyesinde barındıran FRG-100D4 uydusu başarıyla yörüngesine oturdu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, "Tamamen öz kaynaklarımızla, ihracattan elde ettiğimiz geliri Ar-Ge’ye dönüştürerek ülkemiz için uzaydaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 200’ü aşkın uydudan oluşacak Uluğ Bey Takım Uydu Sistemimizin önemli kilometre taşlarından biri olan FRG100D4 uydumuz uzayda! Bağımsız navigasyon ve haberleşme ağımız ile milli fırlatma aracımızın geliştirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

FERGANİ UZAY'IN TAMAMEN MİLLİ İMKÂNLARLA GELİŞTİRDİĞİ ALTINCI DENEME UYDUSU OLAN FRG-100D4 UZAYA ÇIKTI. HABERLEŞME VE NAVİGASYON YETENEKLERİYLE DONATILAN 160 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ YENİ NESİL MİLLİ UYDU, YÖRÜNGESİNE YERLEŞEREK GÖREVE BAŞLADI.