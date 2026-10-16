Aranan kişi sayısı yediye yükseldi: filo jet soruşturmasında yeni deliller mahkemede

Duruşmada sunulan yeni olgular:

KKTC'de devam eden Filo Jet soruşturmasının sekizinci duruşmasında, polis tahkikat memuru Mehmet Mannaş mahkemeye VDR (sefer veri kayıt cihazı) kayıtları, şirket içi yazışmalar ve teknik inceleme sonuçlarına ilişkin detayları aktardı. Duruşmaya tutuklu bulunan Ali Özdülger, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebattan Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hurmatov ve Raşat İbrahimov çıkarıldı. Polis, soruşturmanın dijital ve teknik delillerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirerek, hakkında tutukluluk süresinin uzatılması talebinde bulundu.

VDR kayıtları ve dümen arızası iddiaları:

Mannaş, geminin VDR cihazına ait ses kayıtlarının incelendiğini ve 68 günlük verinin dinlendiğini bildirdi. Kayıtlarda, geminin dümen arızası yaşadığına ilişkin konuşmaların yer aldığı; dümenin çalışmadığı, değişmesi gerektiği ve yaklaşık 250-300 metre mesafeden yaklaşırken arıza yaşandığına dair ifadelerin tespit edildiği aktarıldı. Kayıtlardan alıntılanan ifadeler arasında "Makinist tamir eder, bu dümen değişmedikçe artık olmaz" gibi değerlendirmeler olduğu belirtildi.

Ayrıca VDR kayıtlarında gemideki jeneratör arızaları, egzoz yalıtımı ve sızdırmazlığa yönelik değerlendirmeler ile geçmiş kazalara ilişkin ifadeler de yer aldı. Kayıtlarda, bazı konuşmalarda şirket yetkililerinin gemideki arızalardan haberdar olduğuna dair ifadelerin geçtiği bildirildi.

Teknik incelemeler ve VDR'nin kapanması:

Mahkemeye aktarılan olgulara göre, VDR cihazının kayıtlarının 28 Ağustos saat 20.39'da sona erdiği, o anda ayak seslerinin duyulduğu ve ardından cihazın kayıt yapmayı bıraktığı tespit edildi. Türkiye'den gelen teknik raporda cihazın iki güç kablosunun devre dışı kaldığı ve elektrik akımının kesildiğine ilişkin bulgular yer aldı. Bu durumun cihazın müdahale sonucu mu yoksa kendiliğinden arıza nedeniyle mi meydana geldiğinin araştırıldığı bildirildi. Mannaş, gemiye yabancı bir kişi girdiğine dair bulguya rastlanmadığını ancak cihazın nasıl kapandığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Teknik değerlendirmeler kapsamında Türkiye ve KKTC'den ekiplerin ortak çalışma yapması planlanıyor. Mahkemede, Liman Dairesi Başkanlığı ile klas kuruluşları arasındaki bildirim süreçleri de gündeme geldi.

Şirket yazışmaları, e-posta ve geçmiş kazalar:

Soruşturma kapsamında öne çıkan bir diğer delil; ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın 28 Ağustos'ta şirketin dört yetkilisine gönderdiği e-postaya ilişkin bulgular oldu. Polis, Seraslan'ın facianın iki gün öncesinde e-posta gönderdiğini; o tarihte hava şartlarının kötü olduğuna ve bu şartlarda sefere çıkılmaması gerektiğine ilişkin konuşmaların kayıt ve incelemelerde yer aldığını aktardı. PGM Data biriminin incelemesinde mesajın gönderildiğinin, açıldığının tespit edildiği ancak içeriğine ulaşılamadığı bildirildi. Dijital incelemeler, e-postanın içerdiği konuların belirlenmesine yönelik olarak devam ediyor.

VDR ve yazışmalarda geminin geçmişte bir yere çarptığına ilişkin ifadeler de tespit edildi. Kayıtlarda yer alan konuşmalarda gemiyi daha önce kullanan başka bir kaptanın da olduğu ve bu kişinin soruşturma kapsamında arandığı vurgulandı; geminin geçmişte ne zaman ve nerede hasar aldığına dair incelemeler sürüyor.

Soruşturmada arananların sayısındaki artış:

Soruşturma kapsamında daha önce aranan 5 kişiye 2 kişi daha eklenerek arananların sayısı 7'ye yükseldi. Mahkeme kayıtlarına göre, arananlar arasında gemiyi daha önce kullanan ve Yumurtalık'ta kaza yaptığı belirtilen bir kaptan ile gemideki teknik arızalardan haberdar olduğu değerlendirilen bir makinist bulunuyor. Soruşturma, geminin geçmiş kazaları, bakım onarımları ve bu arızalardan kimlerin haberdar olduğuna odaklanarak sürdürülüyor.

Arama-kurtarma ve kayıp kişi:

Mannaş, facianın ardından kaybolan 28 kişiden 27'sinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp son kişinin ise Anni Asel Hilaloğlu olduğunu mahkemeye bildirdi. Arama çalışmalarına katılan Optimus Prime gemisiyle yürütülen çalışmaların yaklaşık 100 deniz mili mesafeye kadar genişletildiği, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizdeki arama faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Mahkemede ayrıca, gemiden çıkarılan parçaların Lapta-Çamlıbel ve Liman Karakolunda ilgili birimler gözetiminde muhafaza edildiği, geminin geçmiş hasar ve onarımlarına ilişkin belge ve kayıtların incelendiği belirtildi.

Meclis komitesi ve soruşturmanın seyri:

Filo Jet faciasıyla ilgili Meclis komitesinin de çalışmalar yaptığı, komitenin Türk Loydu yetkililerini dinleyerek geminin teknik durumuna ilişkin bilgi edindiği, elde edilen bilgilerin polisle paylaşılacağı mahkemeye aktarıldı. Soruşturma kapsamında iki gemi mühendisi ve bir makine mühendisinden de teknik görüş alındığı belirtildi.

Mannaş, soruşturmanın devam ettiğini, dijital ve teknik delillerin incelenmesine bağlı olarak ek soruşturmaların yürütüleceğini, 9 zanlının tutukluluk halinin uzatılması talebinde bulunduklarını yineledi.

Not: 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne'den Mersin'e sefer yapan Filo Jet katamaranı Girne açıklarında alabora olmuş; gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Olay sonrası başlatılan arama-kurtarma ve soruşturma çalışmaları, teknik incelemeler ve adli süreçler devam etmektedir.

KKTC’de bugün gerçekleştirilen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sekizinci duruşmasında, VDR kayıtlarında geminin dümen arızasına rağmen seferlerine devam ettiğine ve şirket yetkililerinin teknik sorunlardan haberdar olduğuna ilişkin konuşmalar yer aldı. Facianın iki gün öncesinde ikinci kaptanın şirketin dört yetkilisine e-posta gönderdiği belirlenirken, VDR cihazının 28 Ağustos saat 20.39’da kayıt yapmayı bıraktığı bildirildi. Ayrıca Soruşturma kapsamında aranan kişi sayısı 5’ten 7’ye yükseldiği ifade edilirken 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edildi.