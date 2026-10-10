Ardahan polisi uyardı: dolandırıcılığa dikkat, kadına şiddete taviz yok

Ardahan il emniyetinden bilinçlendirme çalışması

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri bilgilendirme çalışmasıyla vatandaşları iki alanda uyardı: telefon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması ve kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunun yaygınlaştırılması.

Polis ekipleri, toplantıda son dönemde sık görülen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin örnekler vererek vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlara, kendilerini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

telefon dolandırıcılığına karşı alınacak önlemler:

Bilgilendirmede özellikle şu noktalara dikkat çekildi: tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara temkinli yaklaşın, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere para göndermeyin, banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi veya doğrulama kodlarını kesinlikle paylaşmayın.

Ayrıca şüpheli görünen bir arama alındığında görüşmenin hemen sonlandırılması, iddiaların ilgili kurumların resmi iletişim kanalları üzerinden doğrulanması ve şüpheli durumların emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

kadına yönelik şiddetle mücadelede mesaj ve sorumluluk:

Çalışmanın diğer önemli başlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesiydi. Polis ekipleri, Kadına el kalkamaz mesajını öne çıkararak fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sözlü şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yetkililer, şiddetin önlenmesinde toplumsal duyarlılık, dayanışma ve erken müdahalenin önemini vurguladı. Kadınların güven içinde yaşayabileceği bir ortam için herkesin sorumluluk alması çağrısı yapıldı.

Şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kadınların destek mekanizmalarına başvurmalarının önemi de toplantıda öne çıkarıldı. Polis, mağdurların hakları ve başvurabilecekleri yollar konusunda bilgilendirme sağladı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasının amacı; vatandaşların hem telefon dolandırıcılığına karşı korunmasını sağlamak hem de kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmaktı. Polis ekipleri, doğrudan iletişimle yapılan bu tür çalışmalarda suçların önlenmesi ve mağduriyetlerin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yetkililer, şüpheli durumlara karşı dikkatli olunması, kişisel ve finansal bilgilerin korunması ile şiddet olaylarına karşı duyarlı davranılmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

POLİSTEN ÇİFTE UYARI: DOLANDIRICILARA DİKKET, KADINA ŞİDDETE GEREK YOK. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)