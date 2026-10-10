Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Ardahan polisi uyardı: dolandırıcılığa dikkat, kadına şiddete taviz yok

Ardahan Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunup Kadına el kalkamaz mesajıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluğu vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ardahan polisi uyardı: dolandırıcılığa dikkat, kadına şiddete taviz yok

Ardahan il emniyetinden bilinçlendirme çalışması

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri bilgilendirme çalışmasıyla vatandaşları iki alanda uyardı: telefon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması ve kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunun yaygınlaştırılması.

Polis ekipleri, toplantıda son dönemde sık görülen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin örnekler vererek vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlara, kendilerini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

telefon dolandırıcılığına karşı alınacak önlemler:

Bilgilendirmede özellikle şu noktalara dikkat çekildi: tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara temkinli yaklaşın, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere para göndermeyin, banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi veya doğrulama kodlarını kesinlikle paylaşmayın.

Ayrıca şüpheli görünen bir arama alındığında görüşmenin hemen sonlandırılması, iddiaların ilgili kurumların resmi iletişim kanalları üzerinden doğrulanması ve şüpheli durumların emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

kadına yönelik şiddetle mücadelede mesaj ve sorumluluk:

Çalışmanın diğer önemli başlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesiydi. Polis ekipleri, Kadına el kalkamaz mesajını öne çıkararak fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sözlü şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yetkililer, şiddetin önlenmesinde toplumsal duyarlılık, dayanışma ve erken müdahalenin önemini vurguladı. Kadınların güven içinde yaşayabileceği bir ortam için herkesin sorumluluk alması çağrısı yapıldı.

Şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kadınların destek mekanizmalarına başvurmalarının önemi de toplantıda öne çıkarıldı. Polis, mağdurların hakları ve başvurabilecekleri yollar konusunda bilgilendirme sağladı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasının amacı; vatandaşların hem telefon dolandırıcılığına karşı korunmasını sağlamak hem de kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmaktı. Polis ekipleri, doğrudan iletişimle yapılan bu tür çalışmalarda suçların önlenmesi ve mağduriyetlerin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yetkililer, şüpheli durumlara karşı dikkatli olunması, kişisel ve finansal bilgilerin korunması ile şiddet olaylarına karşı duyarlı davranılmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

POLİSTEN ÇİFTE UYARI: DOLANDIRICILARA DİKKET, KADINA ŞİDDETE GEREK YOK. (OLGUN...

POLİSTEN ÇİFTE UYARI: DOLANDIRICILARA DİKKET, KADINA ŞİDDETE GEREK YOK. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozüyük Aksutekke'de motoru tutuşan otomobil itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Güvenlik adımı: Kilis'te rögar kapağına asfalt döküldü
images

Garaj rampasından çıkan araç bankta oturan iki genci yaraladı
images

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kalbin içine açılan yolculuk: Her Bilinç Bir Kâinat'ta ikinci kitapla derinleşiyor

Zelenskiy: Putin’e verilen imtiyazlar savaşı uzatır

BŞEÜ'de beş akademisyenin uluslararası başarısı üniversitenin bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi

Ailelere yönelik benlik saygısı semineri: bilinçli nesiller hedefleniyor

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak