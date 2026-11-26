Ardahan’da kentin kalbinde kartpostallık görüntüler

Ardahan merkezinde etkili olan kar yağışı, cadde, sokak, park ve yeşil alanları beyaz bir örtüyle kapladı. Binaların çatıları ve ağaçların dalları karla kaplanırken ortaya çıkan manzaralar, kenti adeta kartpostala çevirdi.

fotoğraf tutkunlarından cep telefonu kayıtlarına:

Karla kaplanan ağaçlar ve beyaz örtüyle bütünleşen şehir silueti, fotoğraf meraklıları için cazip kareler sundu. Vatandaşlar, oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi ve sosyal medyada paylaştı.

yerel yorumlar ve kışın etkisi:

Yener Göydemir soğuk havaya rağmen ortaya çıkan manzaraların etkileyici olduğunu belirterek, "Kentte, kar yağışıyla birlikte doğa adeta beyaz bir örtüye büründü. Soğuk havaya rağmen ortaya çıkan güzel manzaralar, Ardahan’ın kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi. Yerel halk da kentin kış görünümünden memnuniyetini dile getirdi.

Ortaya çıkan bu sessiz ve etkileyici görüntüler, Ardahan’ın kış atmosferini gözler önüne serdi ve şehirde dolanan ziyaretçilere unutulmaz kareler sundu.

ARDAHAN'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KENT MERKEZİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.