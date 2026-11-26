kentsel dönüşümün gölgesinde:

Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı eteklerinde yer alan tarihi Cancık Mağarası, yıllar içinde kent merkezine yaklaşan yapılaşmanın arasında kaldı. Geçmişte kentin dışında, dağlık bir noktada bulunan mağara bugün çevresini saran konutlarla komşu hâle geldi. Şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan yapı, kent dokusunun genişlemesiyle birlikte artık apartmanların yakınında yer alıyor.

milli mücadele mirası ve fiziksel özellikleri:

Cancık Mağarası, tarihî kaynaklara göre kökleri 9. yüzyıla kadar dayanan bir mekân. 1500'lü yıllara kadar Hristiyanlar tarafından ibadethane ve manastır olarak kullanılan mağara, Milli Mücadele döneminde de önemli bir rol üstlendi. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Kuvayımilliye birlikleri burada karargâh kurmuş, Fransız işgaline karşı yürütülen mücadelede farklı bölgelerden gelen direnişçilerin bir araya geldiği noktalardan biri olmuştur; 1920 işgali sırasında birliklerin burada 22 gün 22 gece direndiği aktarılıyor. Mekânın fiziksel ölçeği de not ediliyor: mağara yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 7-8 metre çapında geniş bir iç hacme sahip.

restorasyon ve turizme kazandırma planları:

Onikişubat ilçesi Rasim Özdenören Mahalle Muhtarı Fatih Boru, bölgenin yeni ve hızla gelişen bir yerleşim olduğuna dikkat çekiyor. Muhtar Boru, 'Mahallemiz yaklaşık 3 yıl önce, 2024 seçimlerinde kuruldu. Yeni bir bölge. Her daim gelişen, değişen bir bölgedeyiz. Şu an bulunduğumuz mevki, Cancık Mağarası'nın alt kısımlarında yer alıyor' diyerek bölgenin dönüşümünü özetliyor. Boru, mağaranın restorasyonuyla ilgili yürütülen görüşmelere de değinerek Turizm İl Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğüyle yapılan temaslarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Müze Müdürlüğü arasında protokol aşamasında çalışmaların olduğunu bildirdi. Kendisi, 'Tarihi dokusunu bozmadan... inşallah protokol aşamasında olan çalışmaların hayata geçirilmesini bekliyoruz' ifadeleriyle mağaranın çevresinde kapsamlı çevre düzenlemesi ve turizme kazandırma beklentisini paylaştı.

Şehrin büyümesiyle birlikte kent içindeki tarihî noktaların korunması ve görünür kılınması tartışması Cancık Mağarası örneğinde somutlaşıyor. Yerel yetkililer, mağaranın hem tarihî kimliğini koruyacak hem de ziyaretçi ağırlayacak şekilde düzenleneceğini belirtiyor; yakın gelecekte uygulanacak protokoller, bölgenin hem koruma hem de turizm hedeflerini dengelemeyi amaçlıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA AHIR DAĞI ETEKLERİNDE BULUNAN TARİHİ CANCIK MAĞARASI, ŞEHRİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNE TANIKLIK EDİYOR. BİR DÖNEM ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAKTA, DAĞLIK BİR BÖLGEDE BULUNAN MAĞARA, GELİŞEN YAPILAŞMA VE GENİŞLEYEN YERLEŞİM ALANLARIYLA BİRLİKTE BUGÜN ŞEHİRLE İÇ İÇE KALDI