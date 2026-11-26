Kop Dağı geçidinde ulaşım yeniden sağlandı:

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan tipi ve fırtına ulaşımı etkiledi. Yolda oluşan buzlanma, özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirerek geçidin bir süreliğine trafiğe kapanmasına yol açtı.

Karayolları müdahalesi:

Yaşanan buzlanma sonucu bazı tırların yolda ilerleyememesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgeye intikal ederek tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı; çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı ve araçlar ilerlemeye başladı.

Sürücülere uyarı ve tedbirler:

Yetkililer, Kop Dağı gibi yüksek rakımlı geçitlerde tipi ve fırtına koşullarının gizli buzlanma riskini artırdığını vurguladı. Sürücülere özellikle kış lastiği ve zincir gibi kış tedbirlerini almalarının önemine dikkat çekildi. Bu tür koşullarda hızın azaltılması ve takip mesafesinin korunması önerildi.

Çalışmaların ardından geçitte trafik normale dönerken, yetkililer olumsuz hava koşullarında benzer aksamalara karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

KOP DAĞI’NDA TİPİ VE FIRTINA ULAŞIMI AKSATTI