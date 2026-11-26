Fotokapan kayıtlarıyla doğa gözlemi

Doç. Dr. İlhan Karabıçak, Samsun ve Karadeniz bölgesindeki doğal alanlarda profesyonel ekipmanla yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan cerrah, Atakum ilçesinde kamp kurup akarsu kenarına yerleştirdiği fotokapanla bölgedeki yaban hayatını kayıt altına aldı.

Kamp ve fotokapan kurulum detayları:

Kamp boyunca çadırını fotokapanın yakınında kuran Karabıçak, gece boyunca çevreden gelen sesleri duyduğunda çadırından çıkarak düdük sesiyle hayvanları uzaklaştırdı. Akarsu çevresine kurulan fotokapanlar sabah kontrol edildiği zaman kayıtlarda çakalların görüntüleri tespit edildi; bu kayıtlar Karabıçak ve arkadaşına sevince dönüştü.

Gözlemler, paylaşılan anlar ve sürdürülebilir ilgi:

Karabıçak, yaşadığı anları paylaşırken 'Siz olsanız çakallarla aynı yerde kalır mıydınız? Bir sonraki seferde ayı ya da kurt da görür müyüz, bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Ayrıca zaman zaman nesli tehlike altında olan ve koruma altındaki geyik, dağ keçisi gibi türleri de kayıt altına aldığını belirterek Türkiye'nin doğal zenginliklerine dikkat çekmeyi amaçladığını vurguladı.

Bu tür bireysel gözlemler, bölgedeki yaban hayatının davranışlarını belgeleyerek hem meraklılar hem de koruma çalışmaları için değerli veri sağlıyor. Karabıçak'ın kayıtları, şehir yaşamının dışına çıkanların doğa ile kurduğu doğrudan ilişkiyi ve küçük ekipmanlarla yapılan gözlemlerin önemini gösteriyor.

ÇAKALLAR FOTOKAPANA YANSIDI