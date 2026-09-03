Dolar 48,2300 -0,14%
Euro 56,2587 +0,22%
Bist 13.975,12 -0,54%
Altın Gram 6.944,65 +1,45%
EUR/USD 1,1614 +0,20%
Brent Petrol 96,69 +1,11%
--°

Ardahan'da yeni eğitim yılında okul güvenliği için kurumlar seferber oldu

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığındaki toplantıda 2026-2027 için okul çevresi asayişi, trafik güvenliği ve denetim planları paylaşıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ardahan'da yeni eğitim yılında okul güvenliği için kurumlar seferber oldu

Toplantının gündemi:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü katıldı. Kurum temsilcileri, hâlihazırda yürütülen çalışmalar ile yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak faaliyetlere ilişkin sunumlar yaptı.

Denetimler ve trafik güvenliği:

Toplantıda, okul çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler ön plana çıktı. Okul çevresinde hizmet veren iş yerleri, okul kantinleri ve servis araçlarının denetimlerinin düzenli ve etkin biçimde sürdürülmesi planlandı. Ayrıca okulların genel temizliği konusu ele alındı ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek okul bahçe görevlilerine ilişkin düzenlemeler değerlendirildi.

Kurumlar arası iş birliği ve tedbirlerin sürdürülmesi:

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrencilere güvenli, huzurlu bir eğitim ortamı sağlanması amacıyla iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Eğitim öğretim yılı boyunca koruyucu ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Yetkililer, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda eşgüdümlü müdahale mekanizmalarının işletilmesine devam edileceğini ifade etti.

Toplantı sonuçları doğrultusunda, ilgili kurumların planlanan faaliyetleri hayata geçirmesine yönelik takip ve değerlendirme süreçlerinin sürdürüleceği kaydedildi.

ARDAHAN&#039;DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI.(OLGUN...

ARDAHAN'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI.(OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anadolu Üniversitesi'nde afla yarıda kalan kayıtlara dönüş imkânı
images

Yarım kalan üniversite hayali yeniden: dört milyon açıköğretim öğrencisine af
images

Düzce'de öğrenci sıralarına 1 milyon 118 bin 605 kitap kondu
images

Niğde'de polis dolandırıcılık uyarısı: iban vermek ve sanal tuzaklara dikkat

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elmalı'da sağlık erişimini kolaylaştıracak ATSO eğitim ve sağlık merkezi açıldı

Bitlis'te domates sezonu başladı: üretimde bölge lideri, Türkiye'de yedinci

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıktı

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı