Ardahan'da yeni eğitim yılında okul güvenliği için kurumlar seferber oldu

Toplantının gündemi:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü katıldı. Kurum temsilcileri, hâlihazırda yürütülen çalışmalar ile yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak faaliyetlere ilişkin sunumlar yaptı.

Denetimler ve trafik güvenliği:

Toplantıda, okul çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler ön plana çıktı. Okul çevresinde hizmet veren iş yerleri, okul kantinleri ve servis araçlarının denetimlerinin düzenli ve etkin biçimde sürdürülmesi planlandı. Ayrıca okulların genel temizliği konusu ele alındı ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek okul bahçe görevlilerine ilişkin düzenlemeler değerlendirildi.

Kurumlar arası iş birliği ve tedbirlerin sürdürülmesi:

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrencilere güvenli, huzurlu bir eğitim ortamı sağlanması amacıyla iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Eğitim öğretim yılı boyunca koruyucu ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Yetkililer, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve ihtiyaç duyulan alanlarda eşgüdümlü müdahale mekanizmalarının işletilmesine devam edileceğini ifade etti.

Toplantı sonuçları doğrultusunda, ilgili kurumların planlanan faaliyetleri hayata geçirmesine yönelik takip ve değerlendirme süreçlerinin sürdürüleceği kaydedildi.

ARDAHAN'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI.(OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)