KUTSO Kasım ayı meclis toplantısı ve 100. yıl gündemi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Fatih Alkış yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda oda faaliyetleri, KUTSO'nun 100. kuruluş yılı etkinlikleri ve Kütahya iş hayatındaki gelişim ele alındı. Açılışın ardından 100. Yılımızda 100 Kadına Ücretsiz İlk Yardım Eğitimi programını tamamlayan kadınlara sertifikaları takdim edildi.

DPÜ sunumu: ödülden ürüne, üründen yatırıma:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen tarafından verilen "Kütahya’dan Dünyaya: Ödülden Ürüne, Üründen Yatırıma" başlıklı sunum, Kütahya’nın değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve alınan ödüllerin ekonomik getirilere dönüştürülmesi üzerine odaklandı. Şen, ödüllerin yerel üretime nasıl değer kattığı ve bu sürecin yeni yatırım fırsatlarına dönüşme potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mali gündem, komiteler ve odanın faaliyet raporları:

Toplantıda eylül ve ekim aylarına ait olağan meclis kararları okundu ve oylamaya sunuldu. Hesapları İnceleme Komisyonu raporu Meclis Üyesi Recep Çağdaş tarafından paylaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saner Gönül mizanlar, 2026 bütçesinde fasıllar arası aktarma ihtiyacı, Satın Alma Komisyonu üye belirlenmesi ve meclis huzur hakkı konularını sundu. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Ekmel Sarpaşar odanın eylül-ekim döneminde gerçekleştirdiği faaliyet raporlarını, Genel Sekreter Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil ise temsil ve katılımlara ilişkin bilgileri meclise aktardı.

COP31 çalışmaları ve KOBİ'lerin dönüşümü:

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, toplantının "Dilek ve Temenniler" bölümünde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Türkiye programı kapsamında yürüttüğü çalışmaları meclisle paylaştı. Argat, eş başkanlığını yürüttüğü Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ’ler Çalışma Grubu kapsamında düzenlenen 'Making the Transition Work for SMEs and Emerging Markets: A Global Chamber Dialogue' oturumunda yaptığı konuşmanın ana vurgularını özetledi.

Argat, Kütahya iş dünyasında kurulan doğrudan ilişkiler üzerinden KOBİ’lerin dönüşüm ihtiyaçlarını değerlendirdi ve işletmelerin yatırım kararlarını gerçekleştirebilmeleri için sadece finansmana değil, aynı zamanda teknik rehberlik ve proje geliştirme desteğine de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ticaret ve sanayi odalarının yerel sektörleri yakından tanımasının, işletmeleri doğru desteklerle eşleştirmede önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekti.

Meslek komiteleri, istihdam ve kırsal kalkınma:

Toplantının "İçimizden Bir Ses" bölümünde Meclis Üyesi Eyüp Cihan 9. Meslek Komitesinin yapısı ve yeni dönemdeki hedeflerini anlattı. İstihdam ve mesleki eğitim gündemi çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Meclis Üyesi İbrahim Yavuz, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yerel Kalkınma Platformları Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı" değerlendirmelerini aktardı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından toplantı, Meclis Başkanı Fatih Alkış’ın kapanış konuşmasıyla son buldu.

ESİN GÜRAL ARGAT, COP31’DEKİ ÇALIŞMALARINI MECLİS ÜYELERİYLE PAYLAŞTI