dtso olağan meclis toplantısı sonuçları:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı'nda aylık mali tablolar, komisyon atamaları, 2027 yılı iş planı çalışmaları ve İzmir Turizm Fuarı'na katılım konuları ele alındı. Toplantıda hem mali durum değerlendirmeleri yapıldı hem de önümüzdeki döneme ilişkin temsil ve planlama kararları alındı.

mali raporlar ve komisyon atamaları:

Toplantıda ilk olarak aylık mali raporlar ve mizanlar görüşüldü. Ekim ayı mizanları meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Ardından komisyon seçimlerine geçildi. Turizm ve Fuarlar Komisyonuna Nazmi Uçar, Görkem Özdemir, Nurettin Hızel, Yakup Uysal ve Cengizhan Veziroğlu seçildi. İnşaat Komisyonunda ise Ferit Mutlu, Yavuz Ayyıldız, Kemal Şen, Şahin Bircan, Hasan Küçük, Recep Otlu, Tolga Haymana, Nurettin Hızel ve Tanju Acar görevlendirildi.

2027 iş planı ve ekspertiz listesi:

Meclis gündeminde ayrıca oda ekspertiz ve bilirkişi listesi yer aldı; sunulan liste oy birliğiyle kabul edildi. 2027 yılı iş planının oluşturulması için Meslek Komitelerinden veri alınması ve bu veriler ışığında oda meclisinin ortak çalışma yürütmesi önerildi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, iş planının sağlıklı hazırlanması ve oda üyelerinin geneline hitap etmesi için komitelerden gelecek taleplerin dikkate alınmasının ve planın meclisin ortak kararlarıyla şekillendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

izmir turizm fuarı ve oda temsiliyeti:

Toplantının son bölümünde İzmir Turizm Fuarı'na katılım ve oda temsili konusu görüşüldü. Meclis Başkanı Ümit Yıldırım fuarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu; TTİ İzmir Fuarı'na Düzce ve Batı Karadeniz illerinin etkin katılım sağlayacağı ve DTSO'nun fuarda stant açacağı belirtildi. Oda meclisi, fuara katılım konusunda fikir birliğine vardı.

Olağan Meclis Toplantısı, ay içinde yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirilmesi ile sona erdi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’NDA AYLIK MALİ RAPORLAR, KOMİSYON SEÇİMLERİ, 2027 YILI İŞ PLANI VE İZMİR TURİZM FUARI’NA KATILIM KONULARI ELE ALINDI.