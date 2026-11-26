Düzce Üniversitesi araştırma yetkinliklerinde enerji, ormancılık ve yapay zekâda öne çıktı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporu, Düzce Üniversitesi’nin birçok alanda ulusal ortancanın üzerinde performans gösterdiğini ortaya koydu. Raporda, 200 üniversitenin 20 ana ve 134 alt araştırma alanı değerlendirilirken, yayın etkisi, nitelikli yayın üretimi, Ar-Ge proje hacmi, patent atıfları ve uluslararası iş birlikleri dâhil 11 gösterge esas alındı. Değerlendirmede kalite boyutu yüzde 60, hacim boyutu ise yüzde 40 ağırlıkla hesaplandı.

enerji alanındaki başarılar:

Düzce Üniversitesi, enerji teknolojileri kapsamında birçok alt alanda 1. Bölge sınıflamasına girdi. Kurumun yetkinlik haritasında öne çıkan alanlar arasında Biyoenerji, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Elektrik Güç Dönüşümü, İletim ve Dağıtımı ile Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği yer aldı. Özellikle Biyoenerji ve Güneş Enerjisi alanları yüksek kalite puanlarıyla dikkat çekerken, Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri de atıf ve kalite göstergeleriyle öne çıktı.

ormancılık ve içten yanmalı motor teknolojileri:

Düzce Üniversitesi’nin kurum içi yetkinlik haritasında Ormancılık (Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliğini kapsayan alan) en yüksek araştırma hacmi olarak kayda geçti. İç değerlendirmede en yüksek kalite puanlarına ulaşan alanlar arasında İçten Yanmalı Motor Teknolojileri, Biyoenerji ve Güneş Enerjisi yer aldı. Ayrıca Bitki Koruma, Yüzeyler ve Arayüzler, Mimarlık ve Elektrik Güç Dönüşümü alanları hem hacim hem de kalite göstergeleriyle 1. Bölge’de konumlandı.

bilişim ve diğer öne çıkan alanlar:

Dijital ve bilişim alanlarında da Düzce Üniversitesi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Büyük Veri ve Veri Analitiği, Modelleme ve Simülasyon, Nesnelerin İnterneti ve Güç Elektroniği gibi alanlarda her iki değerlendirme boyutunda da ulusal ortancanın üzerine çıkarak 1. Bölge’ye yükseldi. Raporda ayrıca İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıkın yüksek kalite puanlarıyla dikkat çektiği, Yoğun Madde Fiziği, İnorganik Kimya ve Eklemeli İmalat gibi alanların da Düzce Üniversitesi’nin yetkinlik gösterdiği disiplinler arasında olduğu vurgulandı.

Düzce Üniversitesi, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge projeleri ve uluslararası araştırma iş birlikleriyle ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TARAFINDAN HAZIRLANAN 2026 YILI ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZINDA YETKİNLİK ANALİZİ RAPORU YAYIMLANDI. RAPORDA DÜZCE ÜNİVERSİTE, ENERJİ VE BİLİŞİM BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA ALANINDA HEM KALİTE HEM DE HACİM AÇISINDAN ULUSAL ORTANCANIN ÜZERİNDE YER ALDI.