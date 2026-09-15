Arguvan'da miniklere renkli okula merhaba şenliği

Arguvan'da okula merhaba coşkusu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle düzenlenen "Okula Merhaba" şenliği, minik öğrencilere eğlenceli ve unutulmaz bir başlangıç sundu. Etkinlik, renkli gösteriler ve oyunlarla yeni döneme pozitif bir atmosfer getirdi.

etkinlikler ve gösteriler:

Program kapsamında çocukların yüzleri sevilen hayal kahramanlarına boyandı; ayrıca Nasreddin Hoca etkinliği ve bir tiyatro gösterisi sahnelendi. Palyaço ile Pamuk Prenses ve Arı Maya gibi karakterlerin katılımıyla şenlik, küçük izleyiciler için interaktif ve canlı bir görünüm kazandı.

oyunlar, ödüller ve deneyimler:

Katılımcılar arasında Evet-Hayır, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları düzenlendi; dereceye giren öğrencilere hediye çekleri verildi. Etkinlikte öğrencilere yemek ikramı yapıldı, ayrıca çocuklara dağıtılan kırtasiye setlerinden oluşan çantalar sevindirici bir sürpriz oldu. Kurulan planetaryum çadırı ise miniklere farklı bir görsel deneyim sundu.

Programda yer alan İlçe Kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürü ile birlikte konuşan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, eğitime ve çocuklara yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayarak yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Gün, hem eğitsel hem de sosyal açıdan öğrencilere moral ve motivasyon sağlayan bir başlangıç olarak kayıtlara geçti.

MALATYA'NIN ARGUVAN İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA "OKULA MERHABA" ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ.