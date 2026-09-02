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Arguvan'da uğurlandı: Muğla'da yaşamını yitiren Berfin Zelal Kaya toprağa verildi

Muğla Menteşe'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, memleketi Malatya'nın Arguvan ilçesinde toprağa verildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arguvan'da uğurlandı: Muğla'da yaşamını yitiren Berfin Zelal Kaya toprağa verildi

Olayın ortaya çıkışı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları şüphelenip evine gitti. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren arkadaşlar, Kaya ile iddialara göre eski erkek arkadaşı 30 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk bulgular ve adli süreç:

Olay yerindeki ilk incelemelere göre Akkaya'nın barışma bahanesiyle Kaya'nın evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Akkaya'nın yanında getirdiği silahla Kaya'yı vurarak öldürdüğü, daha sonra aynı silahla kendisini vurduğu değerlendirildi. Olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra her iki cenaze de otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'taki işlemlerin sona ermesinin ardından Berfin Zelal Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenaze töreni ve tepkiler:

Cenaze Malatya'ya getirildikten sonra Arguvan ilçesine bağlı Güngören Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de yer aldı. Kaya'nın ailesi ve yakınları törende büyük üzüntü yaşarken, acılı yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Genç kadının cenazesi, törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturmayı yürüten birimler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor; kolluk kuvvetleri ve adli makamlar net bulguların raporlanması için çalışıyor.

MUĞLA’DA ÖLDÜRÜLEN MALATYALI GENÇ KADIN MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA’DA ÖLDÜRÜLEN MALATYALI GENÇ KADIN MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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