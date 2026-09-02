İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Güneydoğu Asya'ya tek bilet dönemi başlıyor

Pegasus ve AirAsia X iş birliğini başlattı:

Pegasus Hava Yolları ile Asya'nın büyük düşük maliyetli gruplarından AirAsia arasındaki Kod Paylaşımı Anlaşması, İstanbul Sabiha Gökçen hattını Kuala Lumpur'a bağlayarak iki kıta arasında doğrudan erişimi kolaylaştırdı. Anlaşma kapsamında Pegasus'un uçtuğu tüm destinasyonlardan gelen yolcular, İstanbul aktarmasıyla Kuala Lumpur'a tek bilet ve entegre bağlantı imkânı elde edecek.

Satışlar 2 Eylül'de başlatıldı ve yolcular, Pegasus'un kendi satış kanalları üzerinden AirAsia X'in İstanbul Sabiha Gökçen–Kuala Lumpur direkt uçuşlarını satın alabilecek. Check-in ve bagaj işlemleri ise nihai varış noktasına kadar tamamlanacak şekilde düzenlendi.

Uçuş programı ve ağ genişletme planı:

AirAsia X, İstanbul Sabiha Gökçen–Kuala Lumpur hattında Kasım 2025'ten bu yana haftada dört frekans işletiyor. Hattın Şubat 2027 itibarıyla her gün işletilmesi planlanıyor. İki havayolu, İstanbul Sabiha Gökçen ve Kuala Lumpur'u bağlantı noktaları olarak kullanıp iş birliğini her iki uçuş ağındaki yeni destinasyonları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.

Bu kod paylaşımı, AirAsia tarihindeki ilk kod paylaşımı anlaşması olması açısından grubun küreselleşme hamlesinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Pegasus ise bu iş birliğiyle uçuş ağını ilk kez İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Güneydoğu Asya'ya bağlamış oluyor.

Yetkililer ne dedi:

Güliz Öztürk: "İstanbul Sabiha Gökçen, Avrupa ile Asya arasında doğal bir bağlantı noktası ve bu iş birliği, iki kıtayı buluşturuyor. AirAsia’nın tarihindeki ilk kod paylaşımı anlaşmasını Pegasus ile gerçekleştirmesi bizim için gurur verici. Bu anlaşma, Pegasus olarak 20 yılı aşkın süredir İstanbul’dan geliştirdiğimiz uçuş ağının ve büyümeye devam eden bağlantı merkezimizin geldiği noktayı da ortaya koyuyor. Misafirlerimiz artık Kuala Lumpur’a kesintisiz ve kolay bir şekilde ulaşabilecek. Güneydoğu Asya ve bölgenin ötesinden gelen yolcular için Türkiye ve Avrupa’ya açılan yeni bir kapı sunuyoruz. Her iki ağın daha entegre olduğu bir seyahat ekosistemi oluşturmak, daha fazla destinasyonu birbirine bağlamak, seyahatleri kolaylaştırmak ve misafirlerimize uygun fiyatlarla daha fazla seçenek sunmak için bu iş birliğini birlikte geliştirmeye devam edeceğiz."

Bo Lingam: "AirAsia’nın tarihindeki ilk kod paylaşımı olan bu iş birliği, 25. yılımızda bizim için önemli bir dönüm noktası ve ASEAN bölgesinde lider düşük maliyetli bir hava yolu şirketinden küresel seyahat ağına dönüşümümüzde yeni bir bölümün başlangıcı. Asya genelindeki geniş ağımızı Pegasus’un İstanbul’dan 57 ülkede 161 destinasyona uzanan güçlü uçuş ağıyla birleştirerek Avrupa’yı misafirlerimiz için daha erişilebilir hale getiriyor; aynı zamanda Avrupalı yolcular için de ASEAN bölgesini ve ötesini keşfetmenin kapılarını açıyoruz. Bu iş birliği, yolculara daha fazla seçenek, daha güçlü bağlantılar ve uygun fiyatlarla dünyayı keşfetme fırsatı sunarken, gelecekte stratejik iş birlikleriyle çok daha geniş bir bağlantı ağı oluşturmanın da temelini atıyor"

İş birliği, hem Türkiye'den Güneydoğu Asya'ya seyahat eden yolculara daha pratik bağlantılar sunarken hem de ASEAN bölgesinden Türkiye ve Avrupa'ya gelen yolcular için yeni erişim noktaları oluşturuyor. Pegasus ve AirAsia X'in birlikte geliştireceği entegrasyon, aktarma süreçlerini basitleştirip yolculuk seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

PEGASUS HAVA YOLLARI İLE AİRASİA X, KUALA LUMPUR-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HATTINI KAPSAYAN KOD PAYLAŞIMI ANLAŞMASI İMZALADI.