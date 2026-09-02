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Ulusal mimarlık sergisi Balıkesir'de kapılarını açtı

XX. Ulusal Mimarlık Sergisi, Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu'nda açıldı; ödül kazanan projeler ve anma programı eşliğinde 1-2-3 Eylül'de sergilenecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ulusal mimarlık sergisi Balıkesir'de kapılarını açtı

açılış töreni ve katılımcılar:

"XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Alan Projelerinin Sergisi" Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılışı, uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra halen Beykent Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini sürdüren Prof. Dr. Şengül Öymen Gür yaptı. Açılışta, serginin yerel ve mesleki buluşma niteliği vurgulandı.

Törene Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu temsilcileri, Elektrik Mühendisleri Odası şube temsilcisi, mimarlık fakültesi öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

programın geçmişi ve önemi:

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Şahin, programın 1988'de Mimar Sinan'ın vefatının 400. yılı anısına başlatıldığını ve otuz sekiz yıldır ülke mimarlık kültürüne yön verdiğini belirtti. Şahin, bugüne kadar iki binden fazla eserin değerlendirmeye alındığını, ödül alan projelerin Aga Khan Mimarlık Ödülü ve Mies van der Rohe Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası platformlarda da temsil edildiğini ifade etti.

ödül alan projeler ve anma programı:

XX. dönemde verilen ödüller duyuruldu: Mimar Sinan Büyük Ödülüne Semra Uygur ve Özcan Uygur, Katkı Ödülüne Ömür Bakırer ve Celal Abdi Güzer, Seçici Kurul Özel Ödülü'ne ise Mücella Yapıcı değer görüldü. Ayrıca anma programı kapsamında Ali Saim Ülgen saygıyla anıldı.

sergi takvimi:

Sergi, 10 Nisan'da Ankara'da açıldı ve farklı illeri dolaşarak Balıkesir'e ulaştı. Balıkesir'deki sunumun ardından sergi, Türkiye turuna devam edecek. Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu binasında sergi 1-2-3 Eylül tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Katılımcı konuşmaları ve ödüle değer görülen projelerin sunumları, serginin mesleki hafıza ve güncel tartışmalara katkı yapma amacını ön plana çıkardı ve yerel izleyici ile profesyoneller arasında köprü kurmayı hedefledi.

ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ BALIKESİR&#039;DE AÇILDI

ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ BALIKESİR'DE AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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