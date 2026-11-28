etkinlik ve konuşmanın gündemi:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen "SUBÜ Konuşmaları"nın 133’üncü konuğu olan Ekonomist ve Araştırmacı Dr. Haluk Haksal, küresel iklim krizi ve karbon ekonomisini ele aldı. Söyleşi, üniversitenin video kanalı SUBÜ Haber üzerinden canlı yayınlandı ve moderatörlüğünü SUBÜ Öğretim Üyesi Dr. Rüstem Keleş üstlendi.

paris anlaşması ve türkiye'nin adımları:

Haksal, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki COP süreçlerinin 1995'te başlayan yolculuğunda 1997 Kyoto Protokolü ve 2015 Paris İklim Anlaşması gibi kritik dönüm noktalarının bulunduğunu hatırlattı. Konuşmasında özellikle Paris İklim Anlaşması’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının ‘c’ bendi'ne dikkat çekti ve bunun finansal akışların iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Türkiye cephesinde atılan adımlara değinen Haksal, Meclisten geçen İklim Kanunu ve bununla kurulacak Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)'nin önemini vurguladı. Haksal, önümüzdeki dönemde şirketlerin karbon fiyatını bilançolarına eklemeye başlayacaklarını, bunun hem yeşil dönüşümü hızlandıracağını hem de karbon vergisinin yurt içinde kalmasına katkı sağlayacağını söyledi.

küresel çelişkiler ve COP31 değerlendirmesi:

Haksal, devletlerin aynı zamanda fosil yakıtlara verdiği kamu desteklerinin iklim hedefleriyle çeliştiğini de gündeme taşıdı. OECD ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın 2024 verilerine göre, küresel enerji arzının yüzde 85'ini sağlayan 82 ülkede fosil yakıtlara sağlanan kamu sübvansiyonunun büyüklüğü 916 milyar dolar olarak kaydedildiğini aktardı. Karbonun piyasada fiyatlandırılmaya çalışıldığı bir dönemde bu tür sübvansiyonların büyük bir tezat oluşturduğunu belirtti.

COP31 zirvesinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise, fosil yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik ifadelerin ortak metinlerden çıkarıldığını ve tarafların bu konuda uzlaşamadığını söyledi. Haksal, beklenen radikal adımların atılamamasının hayal kırıklığı yarattığını ancak umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini; Paris Anlaşması örneğinde olduğu gibi uzun görüşmelerin sonuç verdiğini vurguladı.

Söyleşi, COP süreçlerinin hem uluslararası iş birliği zemini hem de ulusal politika ve piyasa düzenlemeleri açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Haksal'ın değerlendirmeleri, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde atılacak adımların ekonomik ve politik boyutlarını görünür kıldı.

"SUBÜ KONUŞMALARI"NIN 133’ÜNCÜ KONUĞU OLAN EKONOMİST VE ARAŞTIRMACI DR. HALUK HAKSAL, KÜRESEL İKLİM KRİZİ VE KARBON EKONOMİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.