Arina A kaptanının ölümü sonrası hasarlı gemi Trabzon açıklarında

ARINA A Trabzon açıklarında

Panama bayraklı kuru yük gemisi ARINA A, Eylül ayında Karadeniz'de gerçekleşen dron saldırısının ardından hasarlı halde Trabzon açıklarında görüldü. 1995'te Güney Kore'de inşa edilen gemide bulunan 25 mürettebattan biri, 1. kaptan Dmitry Zhitin, saldırı sırasında hayatını kaybetmişti.

Saldırı ve tahliye süreci:

Saldırının hemen sonrasında gemideki mürettebat, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek kent merkezine getirildi. Hayatını kaybeden 1. kaptan Dmitry Zhitin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı; otopsi ve işlemler tamamlandıktan sonra cenaze Rusya Federasyonu yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sorumluluğunun Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Geminin hasar durumu ve saldırıya ilişkin teknik incelemeler sürüyor.

Karadeniz'de benzer hedefler ve Trabzon'un önemi:

ARINA A'nın Trabzon açıklarına yönelmesi, Karadeniz'de ticari gemilerin dron saldırılarının hedefi haline geldiği son dönemin yeni bir örneği oldu. Son dönemde hasar gören veya mürettebat tahliyesi gereken gemilerden bazıları da Trabzon'a yöneldi. Bunlar arasında VOLGA-4007 adlı, Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra peş peşe dron saldırılarına uğrayan ve yaklaşık 140 metre uzunluğundaki gemi, aldığı hasarlar nedeniyle Trabzon açıklarına gelmiş ve limana demirlemişti.

Daha önce Türk bayraklı MV Reyhan Sarı Novorossiysk açıklarında hedef alınmış, bu saldırıda bir mürettebat yaşamını yitirmiş, iki kişi yaralanmış ve gemi hasar sonrası Trabzon'a yönlendirilmişti. LPG tankeri GAS NERO saldırı sonrası baş kısmında yangın çıkması nedeniyle güvenlik amacıyla Trabzon açıklarına yöneltilmiş, Ro-Ro gemisi Lider Bordo-Mavi ise Tuapse açıklarında dron saldırısına uğramış, yangın çıkmış ve 5 mürettebat yaralanmasının ardından gemi Trabzon Limanı'na demirlemişti.

Bu gelişmeler, Karadeniz'de savaş koşullarının ticari deniz taşımacılığına etkisini ve Trabzon'un mürettebat tahliyesi ile hasarlı gemilerin güvenli şekilde bekletilmesi açısından bölgesel önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE KARADENİZ’DE DRONE SALDIRISINA UĞRAYAN PANAMA BAYRAKLI ARINA A İSİMLİ KURU YÜK GEMİSİ TRABZON AÇIKLARINA GELDİ. EYLÜL AYINDA UĞRADIĞI SALDIRIDA 1. KAPTANI DMİTRY ZHİTİN’İ KAYBEDEN GEMİDEKİ 25 MÜRETTEBAT DA SALDIRININ ARDINDAN TRABZON’A TAHLİYE EDİLMİŞTİ.