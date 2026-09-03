Arjantin maçlarda 10. dakikada Messi'yi anacak

Arjantin'de 10. dakikada saygı duruşu:

Arjantin Futbol Federasyonu, milli takım kariyerini sonlandıran Lionel Messi anısına ülke genelindeki müsabakaların 10. dakikasında 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar verdi. Karar, Messi’nin özdeşleştiği 10 numaralı formaya atıfla alındı ve hafta boyunca uygulanacağı açıklandı.

ilk anma sahneleri:

Bu uygulamanın ilk örneği, Arjantin Kupası'nda oynanan Velez Sarsfield ile Boca Juniors karşılaşmasında görüldü. Maçın hakemi 10. dakikada oyunu durdurdu; futbolcular ve tribünler uzun süre Messi'yi alkışlayarak adayelerini gösterdi.

Messi'nin milli takım istatistikleri:

Kararın gerekçesinde Messi’nin milli takım kariyerindeki öne çıkan istatistikleri de vurgulandı. Açıklamada, Messi’nin Dünya Kupası’nda 34 maça çıktığı ve toplam 21 gol kaydettiği belirtildi. Metinde ayrıca yıldız futbolcunun bu turnuva tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla galibiyet alan futbolcu olduğu ifade edildi. Messi'nin Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü iki kez kazanan tek isim olduğuna da dikkat çekildi.

Metinde ayrıca Messi’nin turnuva performansındaki bir diğer özgün başarısına da yer verildi: Dünya Kupası'nda grup aşaması, son 16, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarının hepsinde gol atan ilk ve tek oyuncu olduğu kaydedildi.

Copa America'da 39 müsabakada forma giydiği ve 14 gol kaydettiği, Güney Amerika elemelerinde ise 72 mücadelede görev alıp 36 gol sevinci yaşadığı aktarıldı. Metin, Messi'nin Güney Amerika eleme tarihinin en golcü oyuncusu konumunda olduğuna da yer verdi.

Milli takım düzeyindeki kupaları arasında ise Dünya Kupası (1), Copa America (2) ve Finalissima (1) ile ayrıca olimpiyatlarda kazanılmış bir altın madalya bulunduğu hatırlatıldı.

Federasyonun aldığı karar, Messi'nin milli takım kariyerine veda etmesinin ardından ülke çapında yapılan ilk düzenlemelerden biri olarak kayda geçti ve hafta boyunca benzer anma törenlerinin devam etmesi bekleniyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNE SONLANDIRAN LİONEL MESSİ İÇİN BU HAFTA ARJANTİN'DEKİ TÜM MAÇLARIN 10. DAKİKASINDA SAYGI DURUŞUNDA YAPILACAK.