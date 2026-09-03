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Yunusemre Belediyespor gençlere yatırım yaparak geleceği inşa ediyor

Yunusemre Belediyespor, U18 ve A takımlarında yeni yapılanmayla gençlere daha fazla fırsat tanıyor; başkan ve şube sorumlusu takıma moral verdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yunusemre Belediyespor gençlere yatırım yaparak geleceği inşa ediyor

yeni sezon hazırlıkları:

Yunusemre Belediyespor Basketbol U18 ve A takımı, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başladı. Kulübün benimsediği yeni yapılanma genç yetenekleri öne çıkarma amacı taşıyor; Kırmızı-Beyazlı ekip, uzun vadeli bir kadro planlamasıyla geleceğin takımını oluşturmayı hedefliyor. Bu süreçte antrenman yoğunluğu artırıldı ve oyuncuların gelişimini destekleyecek bir çalışma düzeni benimsendi.

başkanın mesajı:

Hazırlıkları yerinde takip eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, genç sporculara başarı dileklerini iletti. Kanik, basketbol şubesindeki yeni yapılanma hakkında şunları söyledi: "Gençlerimize güveniyor, onların gelişimini ve A takım seviyesine yükselmelerini önemsiyoruz. Çalışan, mücadele eden ve kendini geliştirmek isteyen her sporcumuza fırsat vermek istiyoruz. İnşallah bu sezon gençlerimizle birlikte güzel bir oluşuma imza atacağız".

çalışma temposu ve moral:

Çalışmalarda hem teknik hem de fiziki hazırlıklara ağırlık veriliyor; oyuncuların kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturmak öncelik olarak belirtildi. Basketbol Şube Sorumlusu Metin Keleş de gençlere olan güvenini şu sözlerle aktardı: "Yeni sezonda gençlerimize inanıyor ve onlara güveniyoruz. Oyuncularımızın gelişimini destekleyerek kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturacağız". Ziyaretin sonunda Başkan Kanik ile Şube Sorumlusu Keleş, sporculara tatlı ikram ederek takımın moralini yükseltti.

Yunusemre Belediyespor'un bu yaklaşımı, kulübün kısa vadede rekabet gücünü artırmayı ve uzun vadede sürdürülebilir bir altyapı yaratmayı amaçlıyor. Yeni yapılanma ve gençlere verilen şans, önümüzdeki sezonun kadro dinamiklerini belirleyecek önemli bir adım olarak görülüyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR BASKETBOL U18 VE A TAKIMI, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. YENİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR BASKETBOL U18 VE A TAKIMI, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. YENİ YAPILANMAYLA BİRLİKTE GENÇ YETENEKLERE DAHA FAZLA FIRSAT SUNMAYI HEDEFLEYEN KIRMIZI-BEYAZLILAR, GELECEĞİN TAKIMINI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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