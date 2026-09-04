Arjantin'den Falkland Adaları çevresinde petrol projelerine yönelik kapsamlı yaptırım tehdidi

miley’in açıklaması ve hedeflediği adımlar:

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İngiltere ile egemenlik ihtilafı yaşanan Falkland Adaları çevresindeki petrol ve doğal gaz projelerine katılan şirketlere karşı yaptırımları sıklaştırma kararı aldığını duyurdu. Milei, bu amaçla bir kararname imzalayacağını ve Kongre’ye ülkenin tepkisini güçlendirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı göndereceğini belirtti.

yaptırımların kapsamı ve hedef gruplar:

Milei, sadece projelerde doğrudan yer alan şirketleri değil, onların hissedarları, yöneticileri ve tedarikçilerini de hedef alacaklarını vurguladı. Başkan, Arjantin yasaları çerçevesinde izinsiz faaliyetlere katılan taraflara karşı ekonomik tedbirleri hızlandıracaklarını ve bu aktörlerin Arjantin topraklarında faaliyet göstermesini engellemeye devam edeceklerini söyledi.

savunma ve altyapı adımları:

Hükümet ayrıca, Güney’deki savunma kaynaklarını artırmak için acil bir kararname çıkaracağını açıkladı. Milei, Tierra del Fuego eyaletine yakın bir noktada deniz üssü inşa edilmesi ve bölgedeki telekomünikasyon kapasitesinin güçlendirilmesi planlandığını belirtti. Kongre’ye sunulacak olan "ulusal egemenlik savunması" tasarısının cezaları ağırlaştırmayı ve yaptırımları doğal kaynakları etkileyen diğer faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediği ifade edildi.

sea lion projesi ve bölgesel gerilim:

Milei konuşmasında, İsrailli Navitas Petroleum ile İngiliz Rockhopper Exploration tarafından işletilen Sea Lion açık deniz projesinin önümüzdeki aylarda üretime başlamasına karar verdiğini ve bunun Arjantin çıkarları için acil bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu atamalar, Buenos Aires ile Londra arasındaki tansiyonu yükselten bir unsur olarak tanımlandı.

Falkland Adaları, Arjantin’in yaklaşık 500 kilometre doğusunda yer alan İngiliz denizaşırı bir toprağı olup, İngiltere tarafından 1833 yılından beri kontrol ediliyor. İki ülke arasında adalar nedeniyle 1982 yılında kısa süreli bir çatışma yaşanmıştı; Milei’nin açıklamaları bölgedeki diplomatik ve ekonomik gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

ARJANTİN, İNGİLTERE İLE EGEMENLİK İHTİLAFI YAŞADIĞI FALKLAND ADALARI ÇEVRESİNDEKİ PETROL PROJELERİNDE YER ALAN ŞİRKETLERE YÖNELİK YAPTIRIMLARI SIKLAŞTIRACAĞINI AÇIKLADI. ARJANTİN DEVLET BAŞKANI JAVİER MİLEİ(ORTADA).