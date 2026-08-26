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Armalı okul kıyafetleriyle güvenlik ve bütçe odaklı yeni dönem

MEB'in arma zorunluluğu, TOKÜSFED yetkilisi Mustafa Erçin'e göre okullarda güvenliği artırıyor ve velileri 200–250 TL terzi masrafından kurtarıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Armalı okul kıyafetleriyle güvenlik ve bütçe odaklı yeni dönem

MEB düzenlemesiyle arma uygulaması geri döndü

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da yayımladığı yönetmelik ile okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden başlatıldı. Kararın ardından sektör temsilcileri ve üreticiler uygulamanın etkilerini değerlendirmeye başladı. Türkiye Okul Kıyafetleri Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu (TOKÜSFED) Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, yeni düzenlemenin okullarda disiplin ve güvenlik açısından katkı sağlayacağını belirtti.

Güvenlik ve düzen vurgusu

Mustafa Erçin, daha önce uygulanan düz kıyafet serbestliğinde sahada çeşitli sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, Bakanlığın kararını "doğru bir adım" olarak nitelendirdi. Erçin, uygulamanın okullarda düzen, ahenk ve disiplinin yeniden ön plana çıkmasına hizmet edeceğini ve bunun "okullarımıza ek bir güvenlik sağladığını" söyledi. Ayrıca, okulların kıyafetlerini en az dört yılda bir değiştirme şartıyla istedikleri modeli tercih edebilmeye devam edecekleri de düzenlemede korundu.

Veliler için maliyet avantajı

Erçin, velilerin kıyafetleri diledikleri mağazadan alabileceklerini hatırlatarak, hazır armalı ürünlerin ekonomik açıdan daha avantajlı olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre, bir velinin düz renk kıyafet alıp sonradan arma diktirmesi durumunda hem arma hem de terzi ücreti ödemesi gerekiyor; bu ilave maliyet günümüzde 200 ile 250 TL arasında olabiliyor. Oysa mağazalarda arma üzerinde hazır dikili kıyafetlerle armasız ürünler arasındaki fiyat farkı en fazla 50 TL seviyesinde bulunuyor. Erçin, bu nedenle hazır armalı kıyafet tercihinin velilerin cebine olumlu yansıyacağını belirtti.

Sektör temsilcisi ayrıca, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde üretimlerin büyük oranda tamamlandığını aktardı. Erçin, üretimin yüzde 80 ila yüzde 90 oranında hazır olduğunu ifade ederken, sektörün temelde yüzde 100 yerli kaynaklarla çalıştığını vurguladı. Buna göre kumaştan düğmeye, fermuardan fason üretime kadar tedarik zincirinin tamamı iç piyasadan sağlanıyor ve dışarıdan ithal mal girmiyor.

Sonuç olarak MEB'in düzenlemesi, yetkililer ve üretici temsilcilerinin değerlendirmesine göre hem okul güvenliğini ve disiplinini güçlendirmeyi hem de velilerin ek maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Sektörün üretim hazırlıkları ve yerli tedarik vurgusu ise yeni dönemin lojistik altyapısına ilişkin güvence olarak öne çıkıyor.

MUSTAFA ERÇİN

MUSTAFA ERÇİN

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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