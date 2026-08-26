Çocuklar zaferi uzayla selamladı: Yunusemre’de planetaryum ve vr turları

Yunusemre'de çocuklar bilimle uzayı keşfediyor

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan bir dizi etkinlik düzenliyor. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen program, Belediye Başkanı Semih Balaban'ın çocuklara armağanı olarak planlandı ve ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde 10 gün boyunca devam edecek.

Etkinliklerde neler sunuluyor:

Özel kurulan uzay çadırı ve planetaryum gösterimleri çocuklara gezegenleri, yıldızları ve uzayın derinliklerini üç boyutlu görsellerle tanıma imkanı sağlıyor. Ayrıca vr gözlük deneyimiyle sanal gerçeklik ortamına giren katılımcılar, teknolojiyle etkileşim kurarken hem eğleniyor hem de öğreniyor. Etkinliğin ilk iki durağı Pelitalan ve Muradiye mahalleleri oldu.

Program takvimi:

Etkinliğin kalan programı şöyle: 26 Ağustos Çarşamba - 10.00 - Üçpınar Sosyal Tesisleri | 27 Ağustos Perşembe - 20.00 - 100. Yıl Meydanı | 28 Ağustos Cuma - 10.00 - Millet Çarşısı Fuaye Alanı | 31 Ağustos Pazartesi - 10.00 - Osmancalı Sosyal Tesisleri | 1 Eylül Salı - 20.00 - Akgedik 1. Etap Tır Parkı | 2 Eylül Çarşamba - 10.00 - Bağyolu Sosyal Tesisleri | 3 Eylül Perşembe - 10.00 - Horozköy Çamlık | 4 Eylül Cuma - 10.00 - Millet Çarşısı.

Yunusemre Belediyesi, bu programla çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu çocuklara yönelik bilimsel ve eğlenceli etkinliklerle yaşatmayı amaçlıyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ÇOCUKLARI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYOR. İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE DÜZENLENEN PLANETARYUM, UZAY ÇADIRI VE VR GÖZLÜK ETKİNLİĞİ İLE ÇOCUKLAR, UZAYIN GİZEMLİ DÜNYASINI KEŞFEDİYOR.