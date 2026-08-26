TÜRGEV'in 9 ildeki kız yurtlarına 2026-2027 başvuruları başladı

TÜRGEV 2026-2027 yükseköğretim kız yurtları için başvuruları açtı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yükseköğretim kız öğrenci yurtlarına yönelik başvuruları resmen başlattı. 9 ilde faaliyet gösteren vakfın yükseköğretim ayağında 21 yurt bulunuyor; toplam yurttaş hizmet ağı içinde ortaöğretimle birlikte sayı 24 olarak kaydediliyor. Vakfın yurt hizmetleri 1996'dan beri sürüyor ve bu hizmetlerden bugüne kadar 80 bin 871 öğrenci yararlandı.

başvuru süreci ve tercih düzeni:

Başvurular TÜRGEV'in resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. Öğrenciler önce üyelik ve öğrenci profili işlemlerini tamamlıyor, ardından yurt başvurularını yapabiliyor. Adaylara başvuru sırasında üç yurda kadar tercih hakkı veriliyor; kontenjan durumuna göre uygun yurda yönlendirme gerçekleştiriliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de TÜRGEV yükseköğretim yurtlarına başvurabiliyor.

Yurtlar ve başvuru durumları hakkında güncel bilgiler ile iller bazındaki kontenjanlar TÜRGEV'in internet sitesinde ilan ediliyor. Başvuru yapan öğrenciler yönlendirme ve kabul sürecini site üzerinden takip edebiliyor.

yurt tercihlerinde öne çıkan kriterler:

Üniversite kayıtlarının devam ettiği bu dönemde, yurt arayışındaki öğrenciler ve aileler farklı önceliklere dikkat ediyor. Öğrenciler için öne çıkan kriterler arasında ulaşım kolaylığı, oda ve çalışma koşulları, internet erişimi ile sosyal imkânlar bulunuyor. Aileler ise daha çok güvenlik, kurumsal yapı, yemek ve temizlik hizmetleri ile giriş-çıkış düzenine önem veriyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde toplu taşıma hatlarına erişim günlük yaşamı doğrudan etkilediği için tercihlerin belirleyici unsurlarından biri oluyor.

İlk kez ailesinden uzaklaşacak öğrenciler çevrenin güvenliği, semtin yaşam koşulları ve sosyal olanakları gibi unsurları değerlendiriyor. TÜRGEV yurtları bu beklentileri karşılayacak kurumsal yapılar sunduğunu belirtiyor.

yurt içi eğitim ve sosyal programlar:

TÜRGEV yurtları sadece barınma hizmeti sunmuyor; akademik destek, sosyal ve kişisel gelişim programlarıyla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamayı hedefliyor. Yurtlarda çalışma alanları ve kütüphaneler, yıllık plan çerçevesinde düzenlenen atölye ve etkinliklerle destekleniyor. Vakfın 2025 faaliyet verilerine göre 21 yurtta onlarca başlık altında yüzlerce atölye ve etkinlik gerçekleştirildi.

Programlarda psikoeğitimden sosyal sorumluluğa, kültür ve sanattan sağlıklı yaşama kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Öğrenciler TÜRGEV Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) aracılığıyla profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Ayrıca, Güzel İşler Fabrikası (GİF) üzerinden eğitim, kültür, sanat, teknoloji, kariyer ve gönüllülük başlıklarında etkinlikler düzenleniyor.

TÜRGEV'in mezun ağı da dikkat çekiyor; vakfın kayıtlarına göre mezun sayısı 40 bin 435 kişiye ulaştı. Bu ağın öğrencilerin kariyer ve sosyal bağlantılarında katkı sağladığı belirtiliyor.

Yurt ortamlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi de vakfın ilgi alanı. Bu yılın YKS sonuçlarında dikkat çeken örneklerden biri, aynı yurtta kalan üç öğrencinin sözel puan türünde Türkiye'nin ilk 100'üne girmesi oldu. Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda lise yıllarını birlikte geçiren Hanne Hifa Akkuş, Ayşe Erva Çayır ve Asudenur Ahsen Ünal'ın başarısı, yurt ortamının oluşturduğu çalışma kültürünün ve dayanışmanın somut bir örneği olarak öne çıktı.

Başvuru yapacak öğrenciler ve aileler, yurtların bulunduğu iller, kontenjan ve başvuru takvimiyle ilgili güncel bilgileri TÜRGEV'in internet sitesinden takip edebilir. Vakıf, başvuru sürecinin şeffaf ve erişilebilir olması için çevrim içi altyapıyı aktif tutuyor.

TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV), 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURTLARINA BAŞVURULARI AÇTI. 9 İLDE 21 YÜKSEKÖĞRETİM YURDU BULUNAN VAKFIN 30 YILLIK YURT HİZMETLERİNDEN 80 BİN 871 ÖĞRENCİ YARARLANDI.