DPÜ Türkçe öğretmenliği programı YKS yerleştirmesinde Türkiye birincisi oldu

DPÜ Türkçe öğretmenliği programı YKS yerleştirmesinde ilk sıraya çıktı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre genel kontenjan kapsamında Türkiye birincisi oldu. Program, yerleştirme puanında yüksek performans göstererek alandaki konumunu güçlendirdi.

sıralama ve puanlar:

DPÜ Türkçe Öğretmenliği Programı, 482,26870 yerleştirme puanıyla ülke genelinde en yüksek puana ulaşırken, Hacettepe Üniversitesi 482,10311 ile ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi 475,26393 ile üçüncü sırada yer aldı. Marmara Üniversitesi dördüncü, Gazi Üniversitesi ise beşinci oldu.

rektörün değerlendirmesi:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, elde edilen başarının akademik kadronun özverili çalışmaları, güçlü eğitim anlayışı ve öğrencilerin gayretlerinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Rektör, Güçlü Gelenek, Başarılı Gelecek sloganıyla yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ulusal düzeyde dikkat çeken bir performans ortaya koyduğunu belirterek, başarıda emeği geçen akademik ve idari personele, öğrencilere ve destek verenlere teşekkür etti.

Bu sonuç, DPÜ Türkçe Öğretmenliği Programı'nın alanında önde gelen programlar arasındaki yerini yeniden teyit etti. Üniversite yönetimi ve fakülte, elde edilen başarının sürdürülebilir olması için eğitim kalitesi ve öğrenci desteği odaklı çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

DPÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK