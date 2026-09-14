arnavutköy’de 7 yeni okul eğitime başladı, hedef 4 yılda 40 okul

Arnavutköy'de yeni eğitim yılı Mahmut Esad Coşan Ortaokulu'nda başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı Arnavutköy'de düzenlenen törenle açıldı. Mahmut Esad Coşan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler ilk ders ziliyle sınıflarına girerken, ilçede sürdürülen eğitim yatırımları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

40 yeni okul hedefinde 7 okul eğitime başladı:

Arnavutköy Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılması planlanan toplam 40 yeni okul projesinin ilk aşamasında, yapımı tamamlanan 7 okul 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde kapılarını öğrencilerine açtı. Bu yeni okulların hizmete girmesiyle ilçenin eğitim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Projeler kapsamında halen 16 okulun inşaat ve proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yıl sonuna kadar 15 okulun ihale süreçlerinin tamamlanarak yapım çalışmalarına başlanması planlanıyor. Devam eden ve planlanan yatırımların tamamlanmasıyla dört yıllık süreçte Arnavutköy'e toplam 40 yeni okul kazandırılması hedefleniyor.

okullar yeni döneme hazırlandı:

Yeni eğitim yılı öncesinde okullarda kapsamlı hazırlık çalışmaları yapıldı. Yaz boyunca bakım ve onarım, boya, çevre düzenlemesi ve fiziki ihtiyaçların giderilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüldü. Bu hazırlıklar, okulların eğitim-öğretim yılına eksiksiz ve güvenli şekilde başlamasını sağladı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak sürece ilişkin bilgi aktardı: 'Bu yıl 2026-2027 eğitim-öğretim yılına 7 yeni okulumuzla birlikte başlıyoruz. Şu an 16 okulumuzun inşaat ve proje çalışmaları devam ediyor. Yıl sonuna kadar 15 okulumuzun daha ihalesini tamamlayarak çalışmalarına başlayacağız. Dört yıl içerisinde açtığımız okullarla birlikte ilçemize toplam 40 yeni okul kazandırmış olacağız.'

Candaroğlu ayrıca altyapı ve okul ortamlarının iyileştirilmesiyle ilgili, 'Eğitim önceliğimizdir' vurgusunu yaparak tüm ekiplerin sahada olduğunu ve amaçlarının çocukların daha temiz, güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim görmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Başkan Candaroğlu, 'Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarınlarımız ve bu ülkeye dair en büyük umudumuzsunuz. Bugün çalan ilk ders zili, hayallerinize giden yolda temiz bir sayfanın başlangıcı olsun. İçinizdeki heyecanı ve başarma azmini asla kaybetmeyin' dedi.

Program, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için yeni dönemin başarılarla geçmesi temennileriyle sona erdi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE İLÇEYE KAZANDIRILMASI PLANLANAN 40 YENİ OKULDAN YAPIMI TAMAMLANAN 7'Sİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BUGÜN EĞİTİME BAŞLADI.