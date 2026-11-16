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Arnavutköy'de dev operasyon: milyonlarca hap, kapsül dolum makinesi ve silah ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma'nın Arnavutköy operasyonunda 6 milyon 200 bin hap, 1 milyon boş kapsül ve ekipman ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arnavutköy'de dev operasyon: milyonlarca hap, kapsül dolum makinesi ve silah ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Arnavutköy ilçesinde belirlenen adres ve araçları takip etti. Bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 ayrı adrese ve 2 araca yönelik aramalar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; hakkında yakalama çalışması yürütülen 1 şüpheli ise firari durumda.

ele geçirilen malzemeler:

Adres ve araçlardaki detaylı aramalarda toplam 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap, 1 milyon adet boş kapsül ve 165 kilogram ham madde ele geçirildi. Ayrıca 1 adet kapsül dolum makinesi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar ile 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

yasal işlemler ve soruşturmanın seyri:

Operasyonda yakalanan 2 araca toplam 46 bin 510 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, firari şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyonun, uyuşturucu üretim ve ticaretine yönelik ihbarlar üzerine yapıldığını bildirdi.

Arnavutköy’de 6 milyon 200 adet hap ele geçirildi: 5 gözaltı

Arnavutköy’de 6 milyon 200 adet hap ele geçirildi: 5 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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