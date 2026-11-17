Kaza yerinde ilk bilgiler:

Olay, Çerkez Taşköprü Mahallesi 16180 Sokak istikametinde meydana geldi. İddialara göre Semih K. yönetimindeki 34 BZK 358 plakalı BMW marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçarak takla attı.

Kaza sonrası araçta bulunanların tamamı yaralanırken, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler kısa süre içinde olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etti.

Yaralıların durumu ve sevk işlemleri:

Kazada sürücü Semih K. ile birlikte 18 yaşından küçük C.Y., S.H., E.K. ve Y.E.K. yaralandı. Yaralılardan 4'ü çocuk 5 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sahil ve yol güvenliğini sağlayan ekipler ile sağlık personeli, kazazedelere ilk yardım uygulayıp nakil süreçlerini koordine etti. Kaza sonucu oluşan araç hasarı ve takla durumuna ilişkin görgü tespitleri de ekiplerce yapıldı.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ekipler, kaza sebebini netleştirmek için araç ve çevre incelemesi ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor. Resmi açıklamalar geldikçe yetkililer tarafından kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

DÜZCE’DE KÖY YOLUNDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL KANALA UÇARAK TAKLA ATTI. KAZADA 4’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.