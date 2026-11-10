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AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, teşkilat üyeleriyle Şirintepe Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinleyip bölge çalışmaları için istişare etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Merve Çelik

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe'de

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki teşkilat üyeleri, Şirintepe Mahallesi'nde bir kıraathanede mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programa; İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanı Alaattin Özen, Şirintepe Mahalle Başkanı Ali Nalbant ile teşkilat mensupları katıldı.

Ziyaretin içeriği:

Toplantıda mahalle sakinlerinin öneri ve talepleri dinlendi, bölgeye yönelik çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar gündem maddelerini paylaştı; altyapı, ulaşım ve toplumsal ihtiyaçlar gibi konular ele alındı ve gelen taleplerin not edilerek değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Albayrak'ın değerlendirmesi:

Görüşmeyle ilgili konuşan Gürhan Albayrak, "Adresimiz milletimizin yanı: Şirintepe’de, Ali Dayı’nın yerindeyiz. Hemşehrilerimizle birlikteliğimiz sandığa değil, samimiyete dayanır. Akşam sohbetlerimizde hem vatandaşlarımızı dinliyor hem de geleceği konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Albayrak, saha çalışmalarının süreceğini ve vatandaşlarla doğrudan temasın önemine dikkat çekti.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ŞİRİNTEPE MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK...

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ŞİRİNTEPE MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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